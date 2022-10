Przełom w sprawie śmierci handlarza bronią. Polscy śledczy dostali kluczowe dokumenty

Ciało Andrzeja Izdebskiego, właściciela firmy handlującej bronią, który na zlecenie rządu miał w trakcie pandemii dostarczyć respiratory, zostało odnalezione 20 czerwca przez albańską policję w Tiranie. Od początku sprawa budzi jednak ogromne wątpliwości. Okazało się, że ciało zostało skremowane, mimo że wcześniej nie zostało zidentyfikowane. Później na jaw wyszedł fakt, że Izdebski zniknął z bazy poszukiwanych na co najmniej 8 dni, aż do 27 czerwca.

Kluczowe wątpliwości mogą rozwiać materiały śledztwa z Albanii, których kopie otrzymała właśnie polska prokuratura. Jak informuje „Rzeczpospolita”, z materiałów wynika, że w Albanii wykonano sekcję zwłok Izdebskiego, „w ramach której przeprowadzono badania histopatologiczne i toksykologiczne”. – Na ciele nie stwierdzono obrażeń ani śladów przemocy. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo- oddechowa spowodowana zawałem mięśnia sercowego. Badanie toksykologiczne nie wykazało w organizmie trujących substancji – powiedział dziennikowi Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Łapczyński przekazał również, że sąd w Tiranie postanowił o przekazaniu stronie polskiej materiału biologicznego, który pobrano w trakcie sekcji zwłok. To umożliwi w Polsce wykonanie ekspertyzy DNA, która będzie kluczowa dla potwierdzenia tożsamości zmarłego. „Tkanki do testu DNA – według dokumentów z Albanii – pobrano z kilku organów wewnętrznych, co wskazuje, że postąpiono zgodnie ze sztuką” – informuje „Rzeczpospolita”.

„Przekazano bogatą dokumentację fotograficzną”

Jak czytamy dalej, grupa dochodzeniowa policji sądowej w Tiranie przeprowadziła oględziny mieszkania, w którym odnaleziono zwłoki Izdebskiego. Śledczy stwierdzili, że ciało leżało na łóżku bez śladów przemocy, a w mieszkaniu „nie było nieporządku”. W ramach oględzin wykonali również zdjęcia kart bankomatowych, pieniędzy i dokumentów Izdebskiego. – Przekazano także bogatą dokumentację fotograficzną, zarówno z miejsca oględzin zwłok, jak również z sekcji zwłok – potwierdził „Rzeczpospolitej” prokurator Łapczyński.

Polscy śledczy posiadają zdjęcia ze stołu sekcyjnego, a także fotograficzną dokumentację potwierdzającą pobranie próbek. – Twarz widać dokładnie, w razie wątpliwości możliwe byłyby badania antropologiczne. Biegły porównuje wtedy zdjęcia twarzy zrobione podczas sekcji z innymi fotografiami osoby wykonanymi za życia – powiedział jeden ze śledczych znający sprawę.

