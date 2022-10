Rosjanie chcieli dostać się do Polski. Stanowcza reakcja funkcjonariuszy SG

Polskie władze w marcu 2022 r. zniosły możliwość wydawania Rosjanom wiz turystycznych. We wrześniu Polska razem z państwami bałtyckimi ograniczyła możliwość wjazdu obywateli Rosji do strefy Schengen. Granicę dla Rosjan wkrótce zamknęła również Finlandia. Na trzy dni przed ogłoszeniem przez Władimira Putina mobilizacji, co miało miejsce 21 września, wjazdu do Polski odmówiono 10 obywatelom Rosji.

Rosjanie nie zostali wpuszczeni do Polski

Straż Graniczna poinformowała 4 października, że w październiku do Polski wjechało 896 obywateli Rosji, a w tym samym czasie wyjechało 1 310 Rosjan. Najwięcej z nich odprawiono na granicy z obwodem kaliningradzkim – 491 osób. W kolei na przejściach lotniczych było to 117 osób. W tym czasie funkcjonariusze SG nie zezwolili na wjazd do Polski 127 obywatelom Rosji.

W środę Straż Graniczna podała, że liczba obywateli Rosji, którym w październiku nie zezwolono na wjazd do naszego kraju, wzrosła do 360 osób. Dodano, że miesiąc wcześniej w tym samym czasie nie wjechało 100 Rosjan. W październiku na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 2 940 obywateli Rosji, a na wyjazdowym z Polski – 4 151.

Straż Graniczna o ruchu na granicach Polski

W poniedziałek SG podsumowała dziewięć miesięcy na granicach Polski. Wśród osób, które przez ten czas przekraczały granice na wszystkich rodzajach przejść, najmniej było obywateli Rosji, którzy stanowili 0,9 proc. wszystkich podróżnych. Łącznie było ich 1 286 377. SG łącznie zestawiła obywateli Unii Europejskiej i Schengen.

Na granicy z Kaliningradem Rosjanie stanowią 40,7 proc. podróżnych. To 109 269 osób. 38 239 Rosjan zdecydowało się przekroczyć granicę z Polską drogą lotniczą. Stanowiło to 0,3 proc. ruchu. Z kolei granicę morską pokonało 10 873 obywateli Rosji, co przełożyło się na 12,3 proc. ruchu.

