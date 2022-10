Szef SKW gen. Maciej Materka zrezygnował ze stanowiska

Generał brygady Maciej Materka został powołany na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 17 stycznia 2018 r. i pełnił tę funkcję przez prawie pięć lat. O swojej rezygnacji ze służby poinformował w oświadczeniu, którego zostało w piątek opublikowane na stronie internetowej SKW. „W dniu 20 października 2022 roku podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce Prezesa Rady Ministrów złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego” – przekazał gen. Materka.

Gen. Materka ustępuje ze stanowiska szefa SKW

W dalszej części komunikatu dotychczasowy szef SKW zapewnia, że „pozostawia Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom”. Gen. Materka wskazuje, że w czasie gdy stał na czele SKW, ta „nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa” oraz „istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO”.

„Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie naszego Państwa” – zaznacza Materka.

Podziękowania dla dwóch ministrów

Ustępujący szef SKW składa też „serdeczne podziękowania” wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Służby Kontrwywiadu Wojskowego „za udzielone mu wsparcie, za ich codzienny trud i wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa Państwa, a także za postawę, która była dla niego inspiracją”. „Wyjątkowe podziękowania” skierował do swoich zastępców i kadry kierowniczej SKW. Wymienił także i Kadry Kierowniczej SKW. Dziękuję także wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa MSWiA i koordynatora służ specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Na koniec gen. Materka poinformował, że „nadal pozostanie aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej”. Nie zdradził jednak, czym będzie się zajmował, ani nie ujawnił powodów rezygnacji.

Zanim został szefem SKW gen. Materka był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2006-2015 był związany z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a od 2016 do 2018 r. był zastępcą dyrektora i dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA.

