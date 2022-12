Trzy kobiety zostały konsekrowanymi dziewicami. W kolejce czeka kilkanaście kandydatek

Uroczystość odbyła się w czwartek w katedrze na Wawelu w Krakowie. Do grona dziewic konsekrowanych dołączyły trzy kobiety z diecezji krakowskiej w wieku od około 30 do 50 lat. „Jedna z tych osób jest pielęgniarką, druga księgową, a trzecia pracuje w firmie żywnościowej” – opisuje „Gazeta Krakowska”. Jak czytamy dalej, uroczystość odbywa się co roku od kilkunastu lat 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

W całej Polsce jest obecnie 397 dziewic konsekrowanych, z tego najwięcej, bo aż 56, w diecezji krakowskiej. – Do ich obowiązków należy po pierwsze modlitwa, później pokuta, dalej – angażowanie się w te dzieła, które są dostępne dla danej osoby, czyli: co kto może, jaki ma charyzmat, jakie ma zdolności, jakie ma możliwości czasowe, zdrowotne, finansowe – ważne jest, że mają się angażować – tłumaczył „Gazecie Krakowskiej” ksiądz Stanisław Szczepaniec.

Kilkanaście kobiet przygotowuje się do konsekracji

Na stronie archidiecezji czytamy, że do konsekracji przygotowuje się kolejne 15 kobiet. „Do konsekracji dopuszczane są kobiety, które ukończyły 25 lat, nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie (czyli jawnie) w stanie przeciwnym czystości, a także według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w czystości oraz w życiu poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim. Osoba chcąca zostać dziewicą konsekrowaną zwraca się bezpośrednio do biskupa diecezjalnego” – opisuje „Gazeta Krakowska”.

