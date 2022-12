Akt wandalizmu w Stęszewie. Figura św. Józefa została sprofanowana

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wielu Polaków dekoruje swoje domy kolorowymi lampkami, a w okolicach kościołów czy miejskich placów pojawiają się religijne symbole. Niestety, jest to również czas, w którym dochodzi do aktów wandalizmu.

Akt wandalizmu w Stęszewie. Figurka św. Józefa została zniszczona

W niedzielę 25 grudnia w godzinach popołudniowych administratorzy profilu Gmina Stęszew na Facebooku poinformowali o profanacji figury św. Józefa. „Żłóbek na stęszewskim rynku zniszczony! W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, na stęszewskim rynku stanął żłóbek. Niestety krótko cieszył on mieszkańców gminy. W nocy z 24 grudnia br. na 25 grudnia br. została zniszczona (uszkodzona) figura przedstawiająca postać Św. Józefa” – czytamy w krótkim wpisie w mediach społecznościowych.

Na dołączonym zdjęciu widać figurę świętego Józefa, któremu został urwany fragment ręki. Wandale oderwali również podstawę figury. Jak poinformowano, sprawa „zostanie niezwłocznie zgłoszona na policję”.

facebookCzytaj też:

Nie żyje 8-miesięczne dziecko. Strażacy wykluczyli wersję matkiCzytaj też:

Wszystkie tajemnice zaginięcia Iwony Wieczorek. „Padł piąty przełom w śledztwie”