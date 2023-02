Szef KRRiT chce ukarać TOK FM z tego samego przepisu co TVN. Jest odpowiedź redakcji

„Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu o ukaranie nadawcy programu TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne, w związku z naruszeniem art. 18 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji” – poinformowała w lakonicznym komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT powołując się na ten przepis, wszczęła pod koniec grudnia 2022 r. postępowanie wobec TVN i TVN24. Chodzi o reportaż „Czarno na białym: Siła kłamstwa” o podkomisji Antoniego Macierewicza.

Postępowanie KRRiT ws. TOK FM

„Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy, lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym” – brzmi przepis.

TOK FM wydało oświadczenie. „Do spółki Inforadio wpłynęło pismo z KRRiT, datowane na 2.02.2023 r., z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego w sprawie treści wyemitowanych na antenie Radia TOK FM. Zespół nadawcy ma 7 dni na zapoznanie się z aktami postępowania i złożenie oświadczenia – na pewno skorzystamy z tej możliwości i wkrótce przedstawimy swoje stanowisko w tej sprawie” – podkreśliła redakcja.

Powodem decyzji Macieja Świrskiego skarga ws. HiT-u?

Press.pl podał, że sprawa dotyczy wypowiedzi prowadzącego „Pierwsze śniadanie w Toku” Piotra Maślaka z 7 czerwca 2022 r. o „Historii i Teraźniejszości” prof. Wojciecha Roszkowskiego. – Czyta się to jak podręcznik – przepraszam za to porównanie – dla Hitlerjugend chwilami, nie wszędzie – powiedział dziennikarz.

Leszek Sosnowski, właściciel i prezes Białego Kruka, które wydało podręcznik powiedział w czerwcu portalowi wpolityce.pl, że powiadomił Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o tych słowach, a postępowanie jest w toku. KRRiT zdecydowała, że wyjaśnienia złożone przez nadawcę TOK FM w odpowiedzi na skargę nie kończą sprawy.

