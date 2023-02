Alarm bombowy na lotnisku Warszawa-Modlin. Ewakuowano pasażerów

Na lotnisku Warszawa-Modlin w poniedziałek 27 lutego ogłoszono alarm bombowy. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż przy budynku administracyjnym – poinformował Business Insider. Ewakuowano teren obejmujący parkingi krótkoterminowe przed terminalem oraz budynek administracyjny zlokalizowany w ich sąsiedztwie. Alarm został już odwołany.

To kolejna ewakuacja w ostatnim czasie. Do poprzedniej doszło w piątek przez pozostawioną bez opieki reklamówkę przed wejściem do terminala. Wówczas ewakuowano ponad 130 osób z ogólnodostępnej hali, nitek dojazdowych i parkingu. Jak się okazało, alarm był fałszywy i reklamówka nie zagrażała bezpieczeństwu. Z kolei we wtorek w ogólnodostępnej hali pozostawiono plecak, co spowodowało ewakuację 150 osób. Odpowiedzialną za to Ukrainkę ukarano mandatem.

Styczeń 2023 r. na lotnisku Warszawa-Modlin

Z kolei w styczniu z usług lotniska skorzystało 220 076 pasażerów w ramach 1 471 operacji lotniczych. To 100,2 proc. liczby operacji w porównaniu do stycznia 2020 r. i 113 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.

Z kolei, jeśli chodzi o porównanie pod względem liczby pasażerów w pierwszym miesiącu roku poprzednich lat do tegorocznego, to wynik wynosi 100,9 proc. wartości dla 2020 r. i 158,8 proc. dla poprzedniego roku. W styczniu 2023 r. pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Mediolanu, Dublina, Rzymu, Wiednia, Paryża, Brukseli, Sztokholmu, Barcelony i Oslo.

Ranking polskich lotnisk 2022. Modlin na piątym miejscu

Rok 2022 był w Modlinie najlepszym w historii. Z lotniska skorzystało 3 126 428 pasażerów, średnio ok. 260 500 osób miesięcznie. Pasażerowie najczęściej z Modlina latali do Dublina, Mediolanu, Rzymu, Brukseli, Sztokholmu, Paryża, Oslo, Rygi, Barcelony oraz Wiednia.

Czytaj też:

Co dalej z lotniskiem w Modlinie? PPL odpowiada RyanairowiCzytaj też:

Alarmy bombowe na polskich lotniskach. Wiadomo, kto za tym stoi