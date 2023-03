Brutalne zabójstwo 16-latka. Zastępca Ziobry mówi o karze śmierci

Do tragedii doszło we wtorek około godziny 16 w centrum Zamościa. Z ustaleń policji wynika, że 16-letni Eryk został zaczepiony przez grupę nastolatków. Padły wyzwiska, doszło do rękoczynów. Gdy chłopak się przewrócił, napastnicy zaczęli go kopać po całym ciele aż do chwili, gdy stracił przytomność. Wówczas nastolatkowie uciekli.

Załoga karetki pogotowia reanimowała 16-latka godzinę, ale chłopak zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Eryka były obrażenia głowy, które doprowadziły do „odruchowego zatrzymania krążenia”.

Brutalne zabójstwo 16-latka w Zamościu

W środę policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby – 17-latka, dwóch 16-latków i 16-letnią dziewczynę. Z kolei w czwartek przekazała, że nastolatkowie usłyszeli zarzuty. 17-latek będzie odpowiadał za zabójstwo, za co grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące.

Z kolei dwaj 16-latkowie odpowiedzą za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Policja przekazała też, że na tym etapie śledztwa zarzutów nie usłyszała 16-latka. Po przesłuchaniu dziewczyna została zwolniona do domu.

Matka 16-latka powiedziała w rozmowie z Polsat News, że został on pobity, gdy szedł w odwiedziny do babci. – Młody człowiek, który się nieźle uczył, spokojny, pomocny rodzinie, który miał plany na studia, to nie był jakiś chuligan, zresztą żaden człowiek nie powinien być tak traktowany – powiedziała kobieta o swoim synu.

Wiceminister sprawiedliwości reaguje

Do sprawy zabójstwa Eryka odniósł się też wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Poinformował, że zwrócił się do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o objęcie jej nadzorem. „Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni” – napisał wiceminister na Twitterze. „Za takie czyny powinna być kara śmierci” – uważa Romanowski.

W piśmie, które opublikował w mediach społecznościowych, zastępca Zbigniewa Ziobry podniósł, że informacje o sprawie, które pojawiły się w mediach, wskazują, że „nie było to przypadkowe pobicie, ale zaplanowana napaść, która skończyła się śmiercią młodego człowieka”.

