Awantura w TVP Info, poseł wyszedł ze studia. „Gratuluję panu tego teatrzyku”

W programie „Minęła 8” była omawiana m.in. publikacja „The Sun”, w której przedstawiono rzekome plany Władimira Putina dotyczące nie tylko wojny w Ukrainie. W dyskusji wziął udział Tomasz Trela, który nie skomentował jednak tych doniesień, a odniósł się do tragedii w rodzinie Magdaleny Filiks. W wieku 15 lat zmarł syn posłanki PO.

– Panie redaktorze, szanowni państwo, zanim ocenię tę publikację, pan pozwoli, że ja panu zadam jedno pytanie – rozpoczął poseł Nowej Lewicy. Bartłomiej Graczak stwierdził, że to do jego obowiązków jako osoby, która prowadzi program, należy zadawanie pytań i kierowanie dyskusją. – W piątek wieczorem dowiedzieliśmy się, że nie żyje młody chłopiec, syn posłanki – mówił dalej Tomasz Trela. – Wiem, że chce pan to wykorzystać politycznie, tak jak inni politycy opozycji, ale ja na to nie pozwolę w tym programie – kontrował prowadzący.



Awantura na antenie TVP Info. Tomasz Trela: Zaszczuliście młodego chłopaka

– Nie żyje młody chłopiec, dlatego że pana koledzy w tej telewizji i w Radiu Szczecin zaszczuli młodego chłopaka. Zaszczuliście młodego chłopaka, dlatego że robicie politykę – ocenił poseł w dalszej części programu. – Nie, to pan robi politykę w tym momencie – odparł prowadzący. – Mam do pana pytanie, czy pan się od tego odetnie? Odetnie się pan od swoich kolegów? – pytał Tomasz Trela.

Po kilku minutach ponownie głos zabrał Tomasz Trela. – Chce pana jeszcze raz zapytać, bardzo spokojnie, czy pan odetnie się od tej roboty, którą robią pana koleżanki i koledzy i robili w mediach publicznych i w szczecińskim radiu. Od tego trzeba się odciąć – powiedział poseł Lewicy. – Pan wykorzystuje tragedię do polityki. Kolejny dzień robi to pan i inni politycy opozycji. Ja się odcinam od robienia polityki na tragedii – powiedział Bartłomiej Graczak.

Trela wyszedł ze studia TVP Info. Graczak: Gratuluję panu tego teatrzyku



Wymiana zdań między politykiem a prowadzącym program przedłużała się. – Przyszedł pan do studia i atakuje pan prowadzącego, zamiast uderzyć się we własne piersi – kontynuował Bartłomiej Graczak. – Przychodzę do studia, w którym rozpoczęła się nagonka i szczucie na posłankę. Najpierw zabiliście Adamowicza… – powiedział Trela. – Co pan mówi, panie pośle? – podniósł głos prowadzący. – Teraz nie żyje dziecko. Nie będę brał udziału w takim programie – kontynuował poseł Nowej Lewicy.

– Do widzenia, panie pośle – powiedział prowadzący. – Przyszedł pan tutaj atakować dziennikarzy i oskarżać nas, że zabiliśmy Pawła Adamowicza. Jest pan niepoważny – ocenił Bartłomiej Graczak. – Tak, tak zrobiliście. To jest wasza robota – stwierdził Tomasz Trela, po czym wyszedł ze studia. – Bardzo piękna scena, gratuluję panu tego teatrzyku. Do widzenia – zakończył prowadzący.

