Premier obiecał specjalny dodatek dla sołtysów. „Ustawa wkrótce”

– Rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami. Ta ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne – powiedział na spotkaniu z wyborcami w Jaśle szef rządu.

„Odpowiadamy na Wasze prośby! Dlatego wprowadzamy 300zł dla wszystkich sołtysów, jako dodatek do emerytury, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego” – napisał na Twitterze premier.

Dodatek emerytalny dla sołtysów. Propozycja Solidarnej Polski

Wcześniej w sobotę podczas konferencji prasowej przed Sejmem wiceminister Marcin Warchoł wspólnie z wiceministrem aktywów państwowych Janem Kanthakiem i posłem Norbertem Kaczmarczykiem złożył życzenia sołtysom z okazji ich święta.

Ogłosił również propozycję Solidarnej Polski, by sołtysi otrzymywali dodatek emerytalny w wysokości 200 zł. – Będzie przyznawany przez organ emerytalny na wniosek sołtysa, zero formalności – mówił Marcin Warchoł. Zgodnie z propozycją Solidarnej Polski dodatek przysługiwałby każdemu sołtysowi, który pełnił w samorządzie co najmniej dwie kadencje i przeszedł w wiek emerytalny. –Jest to ustawa, o którą środowisko sołtysów upominało się od wielu lat, (...) zmiana do ustawy o samorządzie gminnym. Będziemy zachęcać rząd do poparcia ustawy – dodał.

Solidarna Polska odniosła się później do zapowiedzi szefa rządu. „Dziękujemy premierowi za poparcie naszej inicjatywy! Sołtysi są pierwszym łącznikiem między mieszkańcami a władzą lokalną. To niezwykle ważna funkcja społeczna!” – napisano na profilu partii.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zainaugurował w Jaśle spotkania z wyborcami PiS pod hasłem „Przyszłość to Polska”. Szef rządu stwierdził, że Polska przetrwała pandemię i „widzi światełka nadziei” w kryzysie. – Zamroziliśmy ceny energii, a deficyt budżetowy jest niższy niż zakładaliśmy. Za rządów PO-PSL nie było pieniędzy dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców, a jednocześnie przepływały one – mówił.

