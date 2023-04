Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. „Przekroczył granicę”

Ze względów bezpieczeństwa szczegóły dotyczące wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce były utrzymywane w tajemnicy. W środę 5 kwietnia w godzinach porannych Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Andrzeja Dudy, uchylił rąbka tajemnicy. – Prezydent Zełenski już przekroczył polską granicę, jest na terytorium Polski – przekazał polityk na antenie TVN24. Jak dodał, Wołodymyr Zełenski spotka się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a o godz. 11:00 rozpocznie się oficjalne powitanie.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Najnowsze informacje

Czy data wizyty została wybrana w sposób przypadkowy? – Bardzo prosta odpowiedź. Tak prezydenci się umówili: tak prezydent Duda i prezydent Zełenski umówili się podczas ostatnich rozmów i spotkań. Ja jako szef prezydenckiego biura dostałem zlecenie od prezydenta, aby znaleźć datę na wizytę i ją zorganizować – odpowiedział Marcin Przydacz.

– Na pewno ważne wydarzenia będą działy się w Ukrainie w najbliższym czasie, ale to, co jest najważniejsze w tej wizycie, to jest jej oficjalny charakter. To jest fakt, że po raz pierwszy prezydent w takiej formule, z małżonką, przyjeżdża do Warszawy – kontynuował polityk. Warto przypomnieć, że chociaż od wybuchu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku Wołodymyr Zełenski pojawił się już kilkakrotnie w Polsce, to dopiero rozpoczynająca się dzisiaj wizyta ma charakter oficjalny.

Przebieg wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

Marcin Przydacz skrótowo opisał harmonogram wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. – To dzisiejsze wydarzenie rozpocznie się oficjalnym powitaniem, rozmowami: rozmowami najpierw w cztery oczy, w wąskim gronie, później w delegacjach, oficjalnym śniadaniem – relacjonował polityk.

O godz. 18:00 Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wygłoszą na Zamku Królewskim przemówienia. – Na wieczorne wydarzenie natury publicznej zapraszamy wszystkich warszawiaków, Polaków, Ukraińców mieszkających w Polsce. Wcześniej odbędzie się także ważne wydarzenie gospodarcze – zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Andrzeja Dudy.

– Polsko-ukraińskie forum gospodarcze, na które przyjeżdżają dziesiątki czy nawet setki polskich przedsiębiorców, aby rozmawiać o współpracy gospodarczej, jak układać na tym polu współpracę z Ukrainą: dziś i na przyszłość. Wierzymy, że Ukraina tę wojnę wygra i trzeba już dziś myśleć o tym, co w przyszłości – powiedział Marcin Przydacz. Polityk zapowiedział, że Wołodymyr Zełenski spotka się również z reprezentantami instytucji z różnych regionów Polski, którzy zaangażowali się na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekali przed rosyjskimi bombami.







Raport Wojna na Ukrainie

