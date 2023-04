Jednoznaczne słowa Stoltenberga ws. gróźb Rosji. „Moskwa nie będzie decydowała”

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg przypomniał, że to właśnie agresywna polityka Rosji była przyczyną, dzięki której Finlandia przystąpiła do Sojuszu. – Jednym z głównych powodów, dla których Putin rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie to fakt, że chciał widzieć mniej NATO na granicy z Rosją (...) A dzieje się rzecz dokładnie odwrotna – skwitował na antenie TVP szef NATO.

We wtorek, 4 kwietnia, Finlandia oficjalnie została członkiem 31. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak już wcześniej informowaliśmy, był to jeden najszybszych procesów akcesyjnych w historii. Stoltenberg: Moskwa nie będzie decydowała Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, który tego samego dnia wystąpił w programie „Gość Wiadomości” na antenie Telewizji Polskiej wyraził nadzieję, że akcesja Szwecji będzie kwestią najbliższych miesięcy, tj. nastąpi jeszcze przed szczytem NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. Przypomnijmy, że akcesję blokuje jedynie Turcja. Stoltenberg odniósł się także do absurdalnych oskarżeń ze strony Kremla, jakoby przyjęcie Finlandii do NATO stanowiło naruszenie rosyjskiej „strefy wpływów”. – Przekaz jest jasny – drzwi NATO są otwarte. Moskwa nie będzie decydowała o tym, kto może być członkiem NATO, a kto nie. Moskwa nie może tego zawetować. Te decyzje są podejmowane przez wolne i niepodległe państwa. Każde ma państwo wybrać własną ścieżkę (...) Niepodległe, demokratyczne państwa podejmują decyzje, iż chcą być członkiem NATO (...) Przez wiele lat akceptowaliśmy decyzje Finlandii i Szwecji, które nie chciały być członkiem NATO. Kiedy zdecydowały inaczej, uszanowaliśmy tę decyzję – tłumaczył sekretarz generalny. „Putin chciał widzieć mniej NATO. Dzieje się rzecz dokładnie odwrotna” Zwrócił uwagę, że to właśnie barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę doprowadziła do diametralnej zmiany postawy społeczeństw Szwecji i Finlandii w kwestii przystąpienia do NATO. Z tego samego powodu została zwiększona liczba amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w naszym kraju. – Jednym z głównych powodów, dla których Putin rozpoczął wojnę przeciwko Ukrainie to fakt, że chciał widzieć mniej NATO na granicy z Rosją. Chciał, aby Ukraina, Finlandia, Szwecja i inne kraje nie stały się członkiem Sojuszu. A dzieje się rzecz dokładnie odwrotna. Putin widzi teraz jeszcze więcej wojsk NATO, zwiększoną obecność wojskową we wschodniej części Sojuszu, w tym w Polsce i krajach bałtyckich. Poza tym są nowi członkowie – Finlandia, a wkrótce Szwecja – kontynuował Stoltenberg. Czytaj też:

