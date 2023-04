Zmiany w rządzie. Andrzej Duda powoła dziś nowego ministra

W porannym wywiadzie na antenie radiowej Trójki prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeszcze w czwartek dokona zmian w rządzie. Na stanowisko ministra cyfryzacji zostanie powołany Janusz Cieszyński, który do tej pory zajmował się tą tematyką jako sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Pełnił też funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Janusz Cieszyński ministrem cyfryzacji

– Nie jest to żadne zaskoczenie. Zajmował się tymi sprawami. Pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania, także co do jego profesjonalizmu, umiejętności w tym zakresie, jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć – powiedział prezydent.

Ministerstwo Cyfryzacji jako wydzielony organ w strukturze administracji rządowej zostało zlikwidowane w październiku 2020 r., a zadania z tego obszaru zostały przeniesione właśnie do Kancelarii Premiera.

Były wiceminister zdrowia i doradca Morawieckiego

Wcześniej, w latach 2018-2020, Cieszyński był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym za nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zajmował się między innymi wdrażaniem takich rozwiązań jak Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta, czy e-skierowanie. Po wybuchu pandemii koronawirusa odpowiadał za zakupy sprzętu dla szpitali, w tym za głośny zakup respiratorów od handlarza bronią za łączną kwotę 200 mln zł. Dostarczono zaledwie 200 z 1241 zamówionych urządzeń, a sprawą zajęły się służby.

7 sierpnia 2020 r. Cieszyński podał się do dymisji. Oświadczył wówczas, że „decyzja była kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana” i przekonywał, że nie miała ona związku z aferą respiratorową. – Nie mam kaca moralnego. Działałem w warunkach, kiedy trzeba było podejmować szybkie decyzje – zapewniał wówczas na antenie Radia Zet.

W listopadzie 2020 r. Cieszyński został wiceprezydentem Chełma, ale już w czerwcu 2021 r. powrócił do rządu na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. W przeszłości był także doradcą Mateusza Morawieckiego, gdy ten był wicepremierem i ministrem rozwoju. W latach 2016–2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Robert Telus nowym ministrem rolnictwa

Również w czwartek prezydent powoła nowego ministra rolnictwa w miejsce Henryka Kowalczyka, który w środę podał się do dymisji. Andrzej Duda potwierdził, że zostanie nim Robert Telus, poseł PiS i przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Muller poinformował w wywiadzie dla Radia Plus, że Kowalczyk pozostanie w rządzie i będzie szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Zachowa też funkcję wicepremiera.

