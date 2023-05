Agata Duda zadała szyku na koronacji Karola III. Stylizacja doceniona za granicą

Z okazji koronacji Karola III do Opactwa Westminsterskiego w Londynie przybyło blisko 100 przywódców z całego świata, a także wielu przedstawicieli rodziny królewskiej. Był to wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na sam akt koronacji, ale także całą otoczkę. Szczególne pole do popisu mieli znawcy i miłośnicy mody.

Niezwykły hołd księżnej Kate dla Diany i Elżbiety II

Stylizacją zachwyciła m.in. księżna Kate. Podczas uroczystości w Opactwie Westminsterskim uwagę przykuła m.in. wyjątkowo efektowna tiara zaprojektowana przez dom mody Alexander McQueen przy współpracy z Jess Collett.

Żona księcia Williama postanowiła także oddać hołd dwóm wyjątkowo ważnym osobom dla brytyjskiej monarchii. Księżna założyła naszyjnik, który należał do Elżbiety II. Do tego dobrała diamentowe kolczyki z perłami, które z dumą nosiła Diana Spencer. Poza tym księżna Walii miała na sobie czerwono-niebieską szatę z kolekcji domu mody McQueen spod której wystawała biała suknia z jedwabnej krepy. Na wykończeniach stroju widać specjalne hafty symbolizujące każdy z czterech narodów.

Kate i William zadbali również o wyjątkowe stroje swoich dzieci. Mała księżniczka Charlotte miała na sobie białą sukienkę z jedwabną peleryną zaprojektowaną przez Alexandra McQueena, natomiast jej brat, książę Louis, założył granatową tunikę z koronkowymi detalami na kołnierzu i mankietach od Savile Row.

Royalsi z całego świata i światowi przywódcy na koronacji Karola III

Zastanawiający szczegół podczas koronacji Karola III

Uwadze internautów nie umknął również ubiór Pierwszej Damy USA. Dopatrzono się tutaj nawiązań do wojny w Ukrainie. Jill Biden miała na sobie niebieski komplet zaprojektowany przez Ralpha Laurena. Asymetryczny żakiet i ołówkową spódnicę uzupełniały niebieski fascynator z kokardą oraz zamszowe rękawiczki. Do tego dobrała beżowe czółenka oraz małą torebkę w tym samym kolorze.

Towarzysząca jej wnuczka Finnegan Biden postawiła z kolei na kreację w kolorze żółtym. Sukienkę z peleryną marki Markarian uzupełniały żółty fascynator z kwiatkiem oraz szpilki w tym samym kolorze. Córka Huntera Bidena i Kathleen Buhle miała ze sobą także białą torebkę w kształcie kuferka.

Para prezydencka zadała szyku na koronacji Karola III

Polskę podczas koronacji Karola III reprezentowali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Andrzej Duda wybrał klasyczny, czarny garnitur oraz białą koszulę i szary krawat. Na klasyczną, a przy okazji elegancką stylizację postawiła również Agata Kornhuser-Duda. Pierwsza Dama pojawiła się w Londynie w kremowej sukience do kolana oraz białym kapeluszu z woalką. Do tego dobrała beżowe szpilki i jasną torebkę. Całość uzupełniał płaszcz, również w kremowym kolorze.

Stylizacja polskiej pary prezydenckiej została dostrzeżona poza granicami naszego kraju. Brytyjski dziennik „The Telegraph” umieścił zdjęcie Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w gronie 50 najlepiej ubranych par podczas koronacji Karola III.

