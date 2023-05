Egzamin na prawo jazdy przerodził się w horror. Mogło dojść do tragedii

19-letni mężczyzna, który podchodził do egzaminu na prawo jazdy, zlekceważył znaki ostrzegawcze na drodze, przez co doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia. Policjanci będą ustalać zakres odpowiedzialności zarówno zdającego, jak i egzaminatora.

W środę 10 maja na przejeździe kolejowym w Bielsku Podlaskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierujący toyotą 19-latek „utknął” między zamkniętymi rogatkami, tuż przy torach. Okazało się, że mężczyzna był w trakcie zdawania egzaminu na prawo jazy, a obok niego w samochodzie siedział egzaminator. 19-latek „utknął” między zamkniętymi rogatkami. Mogło dojść do tragedii Komenda Powiatowa Policji Bielsk Podlaski wydała krótki komunikat w sprawie. Jak poinformowano, mundurowi ustalili, że nie doszło do awarii sygnałów ostrzegawczych, a to 19-latek zlekceważył znak świetlny na przejeździe kolejowym i jechał dalej, mimo że rogatki już się opuszczały. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, że chwilę po nieprzemyślanym zachowaniu kierowcy nadjechał pociąg. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Było wystarczająco dużo miejsca, aby samochód został zatrzymany przy samych torach, ale nie na nich. Bielscy policjanci będą wyjaśniać zakres odpowiedzialności zarówno zdającego egzamin, jak i egzaminatora. Czytaj też:

18-miesięczne dziecko porażone prądem. Jest w ciężkim stanieCzytaj też:

Tajemnicza śmierć wójta Jaworza. Są wyniki sekcji zwłok