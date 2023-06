Poruszające słowa brata Anastazji Rubińskiej. „Chciałbym sam wykończyć tego człowieka”

– Chciałbym spotkać się z tym człowiekiem chociaż na pięć minut i sam go wykończyć – powiedział brat Anastazji Rubińskiej w rozmowie z greckim portalem Proto Thema. Mężczyzna podkreślił, że nie ma wątpliwości, że 32-latek działał z premedytacją a śmierć jego siostry nie była wypadkiem. – Ludzie, którzy to zrobili, muszą zostać ukarani. Sprawiedliwości musi stać się zadość – zaznaczył.

Brat Anastazji Rubińśkiej: Niech tragiczna historia Anastazji będzie przestrogą

Jednocześnie mężczyzna stwierdził, że choć cała sytuacja jest dla niego i jego rodziny niezwykle trudna, ma nadzieję, że będzie ostrzeżeniem dla innych dziewczyn. – Niech tragiczna historia Anastazji będzie przestrogą dla innych dziewczyn, żeby były bardziej ostrożne, gdy są w innych krajach – tłumaczył.

Brat Anastazji Rubińskiej opowiadał, że 27-latka była ze swoim chłopakiem od ponad 10 lat. – Chociaż byli razem przez tak długi czas to nie myśleli o ślubie. Podróżowali razem, chcieli zarobić na życie, dlatego pojechali do pracy do Grecji – mówił mężczyzna.

Anastazja Rubińska zmarła. Kim jest główny podejrzany?

W niedzielę 18 czerwca greckie służby odnalazły ciało Anastazji Rubińskiej – Polki, która przyjechała na wyspę Kos do pracy. Zwłoki znajdowały się około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, który został zatrzymany w związku ze sprawą. W domu podejrzanego znaleziono ślady DNA 27-letniej kobiety, w tym blond włos i zakrwawioną koszulkę.

Jak poinformował grecki portal Proto Thema, 32-latek w zeznaniach przeczył sam sobie. Najpierw twierdził, że Polka z własnej woli odbyła z nim stosunek seksualny, a następnie zaprzeczał, że takie zdarzenie miało miejsce. Mężczyzna utrzymuje, że nie ma żadnego związku ze śmiercią Polki.

Anastazja Rubińska nie żyje. TVP Info: Dwóch zatrzymanych w związku ze sprawą

Drugim podejrzanym jest pochodzący z Pakistanu współlokator 32-latka, który przekonywał śledczych, że 27-latki nigdy nie było w ich domu, co okazało się nieprawdą. Niewykluczone, że mężczyzna mógł pomagać Banglijczykowi w zacieraniu śladów. Mężczyzna był pod baczną obserwacją służb. Jak przekazał w rozmowie z Interią znający kulisy sprawy policjant z Komendy Głównej Policji, obywatel Pakistanu może usłyszeć co najmniej zarzut utrudniania śledztwa. W poniedziałek 19 czerwca po godz. 15:00 TVP Info poinformowało, że mężczyzna z Pakistanu został zatrzymany.

Anastazja Rubińska nie żyje. Reakcja Ziobry i Morawieckiego

W poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszczęcie śledztwa w związku z zabójstwem 27-letniej Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos. Prowadzeniem postępowania ma się zająć Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Minister sprawiedliwości zapewnił, że polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. „Jestem wstrząśnięty brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary” – napisał szef rządu na Twitterze.

