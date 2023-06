To zdjęcie wywołało lawinę komentarzy. Poseł PiS o „amatorskim stolarstwie działaczy Platformy”

We wtorek 27 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Zdjęcia z tego wydarzenia zamieściła Kancelaria Premiera. Uwagę polityków opozycji zwrócił fakt, że obok Mateusza Morawieckiego znalazł się Jarosław Kaczyński. „Dziś pierwszy raz na miejscu premiera podczas posiedzenia rządu zasiadły dwie osoby, kto jest kim” – skomentował senator Krzysztof Brejza z PO. „Nigdy jednak na miejscu premiera nie było dwóch osób. Może to jakiś żart?” – wtórował były szef rządu Leszek Miller.

„Nigdy nie było tak, by wicepremier siedział obok premiera u głowy stołu rządowego. Zawsze wicepremier lub wicepremierzy siedzieli razem z innymi ministrami, choć najbliżej premiera, który siedzi sam u głowy stołu. Co za farsa ujawniająca rzeczywistość!” – tłumaczył wicepremier w rządzie PO Jan Vincent-Rostowski. To niektóre opinie opozycji. Wpisów było znacznie więcej.

Jarosław Kaczyński obok Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu rządu. Piotr Król odpowiada opozycji

Zarzuty ze strony polityków opozycji odpierał w rozmowie z Wprost.pl Piotr Król. – Jaki poziom, taki zarzut. To absolutnie nieprawdopodobne, aby w środku Europy, w dużym kraju, partie polityczne, które nie są w stanie wygenerować jakiegokolwiek projektu, którego można by nazwać jakimkolwiek zaczynem programu politycznego, zajmują się tym, jak w KPRM są ustawione meble – zaczął na wstępie poseł PiS.

– To jest takie zacięcie w tej ekipie, bo był w tamtej ekipie taki „wybitny” stolarz, który potrafił chować różne wartości po meblach. Może oni mają po prostu takie hobby, że się amatorsko zajmują meblami. Na poważnie nie potrafię tego skomentować – kontynuował Król. Zdaniem polityka, który w 2021 r. został powołany przez szefa rządu w skład Rady Doradców Politycznych, nie ma znaczenia „kto, w jakiej odległości od siebie siedzi”.

Opozycja grzmi po posiedzeniu rządu. Poseł PiS: Chodzi o odciągnięcie uwagi, bo my dotrzymujemy zobowiązań

– Dla mnie kluczową informacją jest to, że rząd dzisiaj zatwierdził projekt ustawy podnoszący 500 plus do 800 złotych. To takie typowe odwracanie uwagi od istoty spraw. Ta decyzja dotyczy milionów dzieci w Polsce, a stolarstwo amatorskie zajmuje kilkoro działaczy Platformy. Chodzi o odciągnięcie uwagi, bo sztandarem naszej formacji jest fakt, że my dotrzymujemy naszych zobowiązań – podsumował Król.

