Lech Wałęsa zażył kąpieli w piwie. „I takie życie noblisty to ja rozumiem”

W mediach społecznościowych Lecha Wałęsę śledzą setki tysięcy osób. Były prezydent często dzieli się z nimi swoimi komentarzami dotyczącymi spraw politycznych i relacjami z działalności zawodowej. Udostępnia również zdjęcia dokumentujące prywatne wydarzenia, które wywołują największe zainteresowanie wśród obserwatorów.

Lech Wałęsa wykąpał się w piwie

W środę 19 lipca laureat Pokojowej Nagrody Nobla pochwalił się na Facebooku swoją wieczorną aktywnością. „Kąpiel w piwie. 19 07 2023 r” podpisał zdjęcie, na którym widzimy polityka w dużej wannie, wypełnionej niskoprocentowym alkoholem. W tle fotografii znajdują się także butelkowane trunki. Nietypowa kąpiel była jednym z przystanków podczas podróży Wałęsy na Dolny Śląsk.

Pod postem polityka znalazło się mnóstwo komentarzy. „Wspaniała taka kąpiel, pozdrawiam serdecznie Panie Prezydencie!” – napisała obserwatorka. „Miłego i smacznego. Poleżeć i się napić. Super” – dodała kolejna. Wiele reakcji wywołała odpowiedź, w której autor odniósł się do przyznanej Wałęsie nagrody. „I takie życie Noblisty to ja rozumiem. Pozdrawiam Pana Prezydenta”.

Kontrowersje wokół piwnej kąpieli

Nie wszystkie komentarze były jednak przychylne. „Co za głupota, kogo to obchodzi” – napisała jedna z internautek. „Temu już dobrobyt w głowie przewraca” – dodała inna. Kilka osób odniosło się do marnowania napoju alkoholowego na potrzeby zdjęcia. „W piwie? Trochę szkoda” – uznał obserwator.

„Jak trzeba, to trzeba. Chociaż szkoda, że po kąpieli tyle dobra pójdzie do kanalizacji” – zauważyła internautka. Jedna z obserwatorek odpowiedziała na zarzuty. „Ilość hektolitrów hejtów, które wylały się pod tą żartobliwą fotką, w znacznym stopniu przewyższa ilość litrów piwa w wannie. Co się z nami stało Narodzie” – napisała kobieta.

Zdjęcie Lecha Wałęsy w wannie z piwem udostępnił Sławomir Cenckiewicz – polski historyk, autor książki „Wałęsa. Człowiek z teczki” oraz jeden z krytyków byłego prezydenta. „Tak trzeba żyć!” – podpisał zdjęcie, cytując jeden z zamieszczonych pod nim komentarzy.

Kąpiele w piwie nie są jednak żartem czy wymysłem. Według ośrodka wypoczynkowego „Beenarium. Piwne spa” seanse piwne pozytywnie wpływają na samopoczucie, nawilżają i odmładzają skórę, a także poprawiają krążenie i wspomagają leczenie bólu stawów.



