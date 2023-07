Skandaliczne słowa Władimira Putina. Reaguje Mateusz Morawiecki

„Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Putin o wdzięczności Polski wobec Stalina

Szef rządu zareagował w ten sposób na słowa Władimira Putina. W piątek prezydent Rosji stwierdził, że „Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem”. — Polska otrzymała dzięki Stalinowi znaczące ziemie na Zachodzie, ale jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni — oświadczył, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Putin podkreślił, że „nie może nie komentować doniesień, które pojawiły się w prasie, o planach utworzenia jakiejś tzw. jednostki polsko-litewsko-ukraińskiej”. – To znaczy, mówimy o regularnej, dobrze wyposażonej jednostce wojskowej, która ma być użyta do działań na terytorium Ukrainy. Między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa współczesnej zachodniej Ukrainie – przekonywał prezydent Rosji na spotkaniu z członkami Rady Bezpieczeństwa.

Zdaniem Putina „plany utworzenia polsko-litewsko-ukraińskiej formacji wojskowej mają na celu późniejszą okupację Zachodniej Ukrainy”. – Przecież perspektywa jest oczywista – jeśli polskie jednostki wejdą na przykład do Lwowa lub innych terenów Ukrainy, to tam zostaną. I pozostaną na zawsze – kontynuował swój wywód.

Żaryn o Putinie: Żałosny nudziarz z Kremla

Wypowiedź Władimira Putina skomentował wcześniej sekretarz stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.. „Żałosny nudziarz z Kremla kolejny raz powtarza kłamstwa dotyczące Polski, a także próbuje fałszować prawdę o wojnie przeciwko Ukrainie. Władimir Putin znów używa też rewizjonizmu historycznego do szerzenia kłamliwych oskarżeń pod adresem RP” – napisał na Twiterze Stanisław Żaryn.

„Im słabszy wizerunek Putina, im więcej będzie on budził nieufności wśród Rosjan, szczególnie w formacjach siłowych, tym ostrzejsze będą ataki propagandowe z jego udziałem” – podsumował.

