Absurdalny wywód Putina o Polsce. „Rosja o tym przypomni”

W piątek w Moskwie Władimir Putin spotkał się ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Podczas swojego przemówienia wygłosił wiele absurdalnych tez o Polsce.

Wywód Putina o Polsce

W pewnym momencie prezydent Rosji stwierdził, że „Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem”. — Polska otrzymała dzięki Stalinowi znaczące ziemie na Zachodzie, ale jeśli Warszawa o tym zapomni, to Rosja przypomni — oświadczył, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Putin podkreślił, że „nie może nie komentować doniesień, które pojawiły się w prasie, o planach utworzenia jakiejś tzw. jednostki polsko-litewsko-ukraińskiej”. – To znaczy, mówimy o regularnej, dobrze wyposażonej jednostce wojskowej, która ma być użyta do działań na terytorium Ukrainy. Między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa współczesnej zachodniej Ukrainie – przekonywał prezydent Rosji na spotkaniu z członkami Rady Bezpieczeństwa.

Zdaniem Putina „plany utworzenia polsko-litewsko-ukraińskiej formacji wojskowej mają na celu późniejszą okupację Zachodniej Ukrainy”. – Przecież perspektywa jest oczywista – jeśli polskie jednostki wejdą na przykład do Lwowa lub innych terenów Ukrainy, to tam zostaną. I pozostaną na zawsze – kontynuował swój wywód.

Szef rosyjskiego wywiadu: Plany polskich władz powinny być bacznie obserwowane

O rzekomych planach rozmieszczenia przez Polskę wojsk na zachodzie Ukrainy mówił też wcześniej szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin. – Z informacji otrzymanych przez służby wynika, że Warszawa stopniowo dochodzi do wniosku, że żadna zachodnia pomoc dla Kijowa nie jest w stanie wesprzeć Ukrainy w realizacji postawionych celów. Ponadto dochodzi do wniosku, że kwestia pokonania Ukrainy jest tylko kwestią czasu. I w związku z tym polskie władze wzmagają nastroje do wprowadzenia kontroli na zachodnich terenach Ukrainy, w zachodnich regionach, poprzez rozmieszczenie tam swoich wojsk – stwierdził.

– Wydaje nam się, że te niebezpieczne plany polskich władz powinny być bacznie obserwowane – dodał.

