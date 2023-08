Ziobro pozbył się podwładnego. W tle sprawa nękania sąsiadów

O decyzji Zbigniewa Ziobry poinformował prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Jak wyjaśnił w sprawach, w których miał dojść do zaniedbań Prokuratury Rejonowej w Dębicy toczyły się trzy postępowania, ale żądne z nich nie doprowadziło do wszczęcia śledztwa.

– We wszystkich zakończonych sprawach ujawniono liczne uchybienia w tym bezczynność, a w zasadzie brak jakiegokolwiek działania, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego czy nieprzestrzeganie terminów procesowych – powiedział.

Interwencja Prokuratury Krajowej

Borchólskie przekazał, że dopiero interwencja Prokuratury Krajowej sprawiła, że doszło do właściwej reakcji ze strony jednostki w Dębicy. Dopiero wówczas wszczęto śledztwo we wspomnianych trzech sprawach i kolejnej, już czwartej zgłosoznej, o tym samym charakterze.

– Uchybień dopuszczono się, pomimo że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej, wcześniejszej właścicielki posesji, popełnione przez te same osoby. Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia i aktualnie są procedowane. W tamtych postępowaniach również niezbędna była interwencja ze strony Prokuratury Krajowej – wyjaśnił przedstawiciel Zbigniewa Ziobry.

Minister Sprawiedliwości ocenił, że zaniechania ze strony prokuratora rejonowego w Dębicy są niedopuszczalne i zdecydował o jego odwołaniu. – Mając wiedzę o toczących się wcześniej sprawach prokurator rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejnych pokrzywdzonych okoliczności, wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób. Dlatego też Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję o odwołaniu go z pełnienia funkcji prokuratora rejonowego w Dębicy – poinformował Borchólski.

Zarzuty dla podejrzanych o nękanie sąsiadów

Przedstawiciel biura prasowego PK przekazał jednocześnie, że prokuratura poczyniła już stosowne kroki w sprawach nękania sąsiadów, w których miało dojść do zaniedbań. Trzem osobom: 72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. i 36-letniej Małgorzacie K., prokuratura zarzuciła że w latach 2021-2023 dopuszczali się uporczywego nękania sąsiadów, oraz zarzuty dotyczące wygłaszania gróźb karalnych pod adresem sąsiadów. Podejrzanym grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności.

– Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani skierowali zażalenia na te postanowienia, jednak Sąd Okręgowy utrzymał w mocy środek zapobiegawczy – powiedział prokurator Karol Borchólski.

