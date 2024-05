Oświadczenie majątkowe Jakiego. Duże pieniądze, nieruchomości i samochody

Jaki europosłem został w 2019 roku. W tym samym roku został także wiceprzewodniczącym zgromadzenia Parlamentu Europejskiego i Państw Wschodu – EURONEST. Oprócz środków zgromadzonych w złotówkach (konkretnie chodzi tu 474 tys.), 400 euro (ok. 1,7 tys. zł) i papierach wartościowych (156 tys. zł), na początku swojej kariery w Brukseli miał jeszce Volkswagena CC (wartego 48 tys. zł). Nie był jednak w posiadaniu żadnej nieruchomości.

Jednak wystarczyło kilka lat, by stan majątkowy lidera Suwerennej Polski znacząco się poprawił. Oto oświadczenie majątkowe Jakiego za rok 2023 (złożone pod koniec roku).

Około 2 mln zł oszczędności

We wspomnianym oświadczeniu możemy przeczytać, że eurodeputowany ma ponad 2 mln zł oszczędności – ok. 950 tys. „w złotówkach” i fundusze inwestycyjne warte 157 tys. zł, a także pieniądze na prowadzenie biura, które w przeliczeniu na złotówki to ok. 460 tys.

W 2020 roku stał się też właścicielem (razem z żoną) domu o powierzchni 240 metrów kwadratowych (o wartości 1,3 mln zł), a rok później – mieszkania o pow. 130 m kw. (o takiej samej wartości, jak dom, które jest jednak jeszcze „w budowie” – Jaki wpłacił już na nie dwie raty). W 2023 roku dopisał w oświadczeniu także bliźniaka (jest właścicielem połowy budynku) o pow. 132 m kw. (wartego 1 mln zł – wpłacił już pięć rat).

Co znajduje się dalej? Roczna pensja w wysokości 120 tys. euro (511 tys. zł) i dieta (338 euro za dzień, czyli ok. 1 440 zł). To jednak nie wszystko, bo dodatkowo Jaki zarabia na swojej działalności internetowej – platforma YouTube wypłaciła mu 40 tys. zł za publikowane tam materiały wideo (kanał polityka obserwuje ponad 235 tys. osób). Jaki wskazał także dwa samochody – Volvo S90 z 2018 roku (o wartości 120 tys. zł) i Citroena C4 Picasso z 2015 roku (o wartości 33 tys. zł).

Jaki pożyczył 350 tys. zł. Spłacił też duży kredyt

O czym jeszcze poinformował Jaki w oświadczeniu? O tym, że pożyczył 350 tys. zł prywatnej osobie (co miało miejsce w 2020 roku), a także, że zaciągnął kredyt na zakup segmentu – w postaci 934 tys. zł (co miało miejsce w roku 2019). W 2023 roku poinformował jednak, że całe zobowiązanie spłacił.

Jaki 9 czerwca ubiegał będzie się o reelekcję – w PE wystartuje z 2. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości (ze Śląska). Europoseł jest zagorzałym krytykiem polityki tzw. zielonego ładu.

Przy okazji oświadczenia Jakiego warto zapoznać się także z oświadczeniem majątkowym, które w listopadzie ubiegłego roku opublikowane zostało przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pojawiła się tam bowiem pewna zaskakująca informacja.

