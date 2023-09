Śmiertelne pobicie na Mazurach. Zatrzymano dwóch nastolatków

Jak ustalił „Fakt”, 38-latek został zaatakowany na jednej z ulic w miejscowości Świętajno koło Olecka. W poniedziałek, 4 września trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Mimo starań lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Świętajno. Śmiertelne pobicie 38-latka

Rodzina zmarłego o zdarzeniu zawiadomiła policję. Dzięki zapisom z okolicznego monitoringu funkcjonariusze dotarli do podejrzanych, którymi okazali się dwaj nastolatkowie. Chłopcy zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby dziecka.

– Potwierdzam, że do zdarzenia doszło. 15-latek i 16-latek zostali zatrzymani kolejnego dnia. Zostali przekazani do dyspozycji sądu, którego decyzją trafili do izby dziecka – przekazał w rozmowie z „eska.pl” oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olecku, starszy sierżant Damian Rytwiński.

Zatrzymano podejrzanych nastolatków

Służby nie udzieliły do tej pory szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia, w związku z czym przyczyna sporu pozostaje nieznana. Nie wiadomo także, kto pierwszy zaatakował, oraz czy sprawcy i ofiara się znali. „Fakt” ustalił jednak, że jeden z podejrzanych pozostaje pod opieką kuratora.

Po zakończeniu procesu zbierania dowodów oraz przesłuchiwania świadków zatrzymani nastolatkowie będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. „Fakt” podkreślił, że ze względu na ich wiek najsurowsza kara to pobyt w zakładzie poprawczym do ukończenia 21. roku życia.

