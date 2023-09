Migranci starali się sforsować granicę. SG pokazała nagranie

„Cudzoziemcy testują różne taktyki nielegalnego przekroczenia granicy, próbując oszukać elektroniczne zabezpieczenia na odcinku w Białowieży” – napisali pogranicznicy.

Na filmie widać grupę 14 mężczyzn, którzy nielegalnie przeprawiła się przez niewielką rzekę Leśna Prawa, prawy dopływ Bugu. Alert o zdarzeniu otrzymało centrum nadzoru. Pogranicznicy zatrzymali 12 obywateli Syrii. Dwie osoby wycofały się na widok polskiego patrolu.

Liczne grupy migrantów na granicy

Cudzoziemcy regularnie starają się przedostać przez granicę polsko-białoruską.

W dniach od 15 do 17 września funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 86 osób, które starało się dostać do Polski. Po pościgu zatrzymano również kuriera.

19 przypadków podjęcia prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano w niedzielę. W sobotę – 36, a w piątek – 31. Na widok polskich służb 54 osoby zawróciły na Białoruś. W sumie w okolicy Białowieży 14 migrantów pokonało graniczną rzekę Leśna Prawa. W miniony weekend doszło też do kilku incydentów. W rejonie placówek SG w Dubiczach Cerkiewnych i Białowieży cudzoziemcy obrzucili polskie służby kamieniami i płonącymi gałęziami.

Dyskusja na temat migrantów zdominowała ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. W poniedziałek PiS i PO przedstawiły nowe spoty dotyczące przyjmowania migrantów. PIS uderzył w przymusowy mechanizm relokacji, a PO w „aferę wizową”. PiS przekonywał, że „niemiecka przewodnicząca KE” Ursula von der Leyen właśnie „zakomunikowała, że tysiące nielegalnych migrantów z Włoch ma być relokowanych do innych państw”. W nagraniu wykorzystano zdjęcia łodzi migrantów oraz tłumów uchodźców z krajów afrykańskich. PO uderzyło w partię rządzącą, zarzucając, że „traktuje Straż Graniczną jak ściankę do zdjęć”. Partia nawiązała też do afery wizowej.

Czytaj też:

Raport SG z białoruskiej granicy. Zatrzymano obywateli Syrii, Erytrei i EtiopiiCzytaj też:

Incydenty nie tylko na granicy z Białorusią. Funkcjonariusze SG ruszyli w pościg