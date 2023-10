Seria dymisji w wojsku. Dowództwo Generalne publikuje zaskakujący wpis

W ciągu ostatniego tygodnia Wojsko Polskie opuściło kilkanaście kluczowych osób, m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski, a także 11 osób z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

To właśnie ten ostatni organ opublikował w piątek zaskakujący wpis. Nie dotyczy on jednak dymisji, a atmosfery w jednostce.

„Atmosfera w załodze najważniejsza! Zadania mogą być trudne i wymagające, ale załoga jest jednym teamem. Napis na lunch boxie ze śniadaniem: To dla Ciebie, żeby brzuszek był happy;). Koledzy wiedzą, że ja muszę być najedzona, żeby normalnie funkcjonować – pilot CASY, dziewczyna” – czytamy na oficjalnym profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X (dawniej Twitter). Do wpisu dołączone jest zdjęcie podpisanej torby z jedzeniem.

Wpis może mieć związek z operacją „Neon”

Wpis ten pojawia się wśród szeregu innych wiadomości. Większość z nich dotyczy przeprowadzanej aktualnie operacji „Neon”, której celem jest bezpieczne opuszczenie Izraela przez Polaków. Do kraju zaatakowanego przez Hamas latają liczne polskie samoloty wojskowe, m.in. CASY, który pilotka jest autorką wiadomości. Choć nie jest to wspomniane bezpośrednio, to niewykluczone, że bierze ona udział w tej operacji.

To właśnie z operacją „Neon” może być związana seria dymisji, która pojawiła się na początku tygodnia. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, bezpośrednim powodem rezygnacji gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego miało być powierzenie przez Mariusza Błaszczaka dowództwa nad operacją „Neon” gen. Wiesławowi Kukule.

„Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji „Neon” biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych” – informował zapowiadając operację Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

