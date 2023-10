Katarzyna Grochola chce przeprosin od prezydenta Dudy. „Nie jestem świnią”

„Wczoraj dopiero obejrzałam wystąpienie pana prezydenta. Jestem w szoku” – napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Grochola. – Panie prezydencie Duda, powiedział pan, że tylko świnie chodziły na wybory przed rokiem 89. Otóż żądam przeprosin, bo nie jestem świnią. Na wybory chodzili również ludzie, którzy skreślali, pisali „precz z komuną” i ja do nich należałam. Zawsze brałam udział w wyborach – powiedziała na nagraniu.

Grochola nawiązała do słów, które Andrzej Duda wygłosił podczas 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spale. Głowa państwa zwróciła uwagę na wyniki wyborów 2023. – Dziękuję ogromnie za frekwencję. Niesłychanie jest ważna. Dla realizacji polskiej polityki poza granicami kraju ma fundamentalne znaczenie – zaczął Duda.

Andrzej Duda o wyborach przed 1989 r. „Tylko świnie chodziły na wybory”

– Tzw. legitymacja do tego, by móc wypowiadać się w imieniu polskiego społeczeństwa i mówić: tak, to jest głos Polski. Tak, Polska pokazała po raz kolejny jak bardzo demokracja jest u nas już ugruntowana, jak bardzo dojrzeliśmy od 1989 roku, jak bardzo udało się dzięki konsekwentnemu, dobremu działaniu, zmienić także podejście społeczne. Przecież wszyscy znakomicie pamiętamy, że przed 1989 rokiem tylko świnie chodziły na wybory – kontynuował prezydent.

– Ludzie, którzy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kraju i zdawali sobie sprawę z tego, jaką farsą są realizowane przez komunistów wybory i te do Sejmu i wszystkie inne, po prostu na nie nie chodzili. Ogłaszano tylko jakieś niebotyczne wyniki frekwencyjne, podczas gdy w istocie lokale wyborcze świeciły pustkami. Dzisiaj mamy diametralnie inną sytuację. Dzisiaj kolejki pod lokalami wyborczymi można było obserwować do późnych godzin nocnych. Frekwencja była gigantyczna. Polacy się wypowiedzieli – podsumował Duda.

