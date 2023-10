Wizyta na cmentarzu może go słono kosztować. Grozi mu 5 lat więzienia

W niedzielę 29 października w godzinach popołudniowych patrol ruchu drogowego, pełniący nadzór na terenie gminy Strzegowo w województwie mazowieckim, zauważył podejrzanie zachowującego się kierowcę volkswagena. Mężczyzna jechał uszkodzonym pojazdem – z tylnej szyby auta zostały tylko resztki rozbitego szkła. Został natychmiast zatrzymany do kontroli.

Policyjna interwencja przerwała pijacki rajd na cmentarz

Jak się okazało, 53-letni mieszkaniec powiatu mławskiego miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W rozmowie z policjantami oświadczył, że kierował samochodem, bo chciał dojechać na cmentarz. Próbował bagatelizować całą sprawę – tłumaczył, że rozbita tylna szyba to nic nowego a samochód został uszkodzony kilka miesięcy temu.

Co więcej, w trakcie kontroli okazało się, że zatrzymany ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za przestępstwo to grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do kierowców

Mazowiecka policja podkreśla, że tym razem udało się zapobiec niebezpieczeństwu. „Przed nami wyjątkowy, świąteczny czas i związany z tym wzmożony ruch. Nietrzeźwi kierujący to śmiertelne zagrożenie. Aby skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwu, ważna jest społeczna reakcja.

Jeśli widzisz podejrzanie zachowującego się kierowcę, który może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków, natychmiast powiadom policję, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112. Twoja reakcja może uratować komuś życie” – zaapelowała policja.

