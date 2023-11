Gorzka refleksja Janiny Ochojskiej. „Jak Żydzi mogą być tak rasistowscy?”

Janina Ochojska udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, na których widać obywateli Izraela skandujących hasła m.in. „Dobry Arab to martwy Arab” czy „Śmierć Arabom, śmierć terrorystom”.

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej nie kryje oburzenia z powodu tego, co zobaczyła na filmiku. „Benjamin Netanjahu uczynił z Izraela państwo i obywateli, dla których życie wyznających inną wiarę się nie liczy” – stwierdziła. „Wielka szkoda, podziwiam ten naród za niezwykłą siłę i determinację. Ale teraz jest używana w złym celu, sami wyrządzają sobie krzywdę” – dodała założycielka PAH.

Izrael zgodził się na przerwy w walkach w Strefie Gazy?

Od ponad miesiąca trwa tragiczna wojna Izraela z Hamasem, która rozpoczęła się po ataku palestyńskich bojowników. Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari przekazał, że siły zbrojne podejmują ataki z ziemi, powietrza oraz morza, aby stworzyć nacisk, który doprowadzi do upadku terrorystów z Hamasu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Izrael do zaprzestania bombardowań Gazy i zabijania cywilów. Według nieoficjalnych ustaleń dpowiedzialnych za służbę zdrowia w Gazie liczba Palestyńczyków zabitych podczas bombardowań przybrzeżnej enklawy w ciągu ostatnich pięciu tygodni przekroczyła 11 tysięcy.

Przerwy w walkach?

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA przekazał, że Izrael zgodził się na przerwy w walkach w północnej części Strefy Gazy, co ma pozwolić między innymi na ewakuację cywilów. John Kirby tłumaczył, że przerwy umożliwią cywilom ucieczkę ze strefy działań wojennych i dostarczenie pomocy humanitarnej, a także mogą zostać wykorzystane jako sposób na uwolnienie zakładników.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji oświadczył, że decyzja o wprowadzeniu przerw to efekt rozmów między amerykańskimi i izraelskimi urzędnikami, które toczyły się w ostatnich dniach, w tym rozmów prezydenta USA Joe Bidena z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Ocenił, że jest to „krok we właściwym kierunku”.

