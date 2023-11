Scholz przemawiał w rocznicę nocy kryształowej. Potępił narastający antysemityzm

Na czwartek, 9 listopada przypada 85. rocznica pogromu Żydów w nazistowskich Niemczech, nazywana nocą kryształową. W tym dniu Olaf Scholz uczcił pamięć zamordowanej ludności wybierając się do synagogi Beth Zion w Berlinie, gdzie wygłosił przemowę.

Noc kryształowa. Przemówienie Scholza

– Każda forma antysemityzmu zatruwa nasze społeczeństwo (...) Nie będziemy tego tolerować – zapewnił kanclerz Niemiec. Podkreślił, że czuje „wstyd” i „oburzenie” w związku z narastającymi nastrojami antysemickimi, wywołanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie.

We wtorek, 7 listopada do napiętej sytuacji w kraju odniósł się komisarz rządu ds. zwalczania antysemityzmu. – Z bólem muszę to powiedzieć zaledwie dwa dni przed rocznicą nocy kryształowej (...) Trucizna antysemityzmu nadal istnieje – powiedział Felix Klein.

Jak ustalił Reuters, w pierwszym tygodniu po 7 października w Niemczech doszło do co najmniej 202 incydentów powiązanych z wrogością wobec Żydów. Jeden z wielu ataków z wykorzystaniem koktajli Mołotowa wymierzono w synagogę, w której pojawił się Scholz. W tym samym czasie obiektem agresji padły także meczety, w których znaleziono podarte księgi Koranu zmieszane z odchodami.

Nastroje antysemickie w Niemczech

W dniu rozpoczęcia ataku Hamasu na Izrael w Niemczech zamazywano gwiazdy Dawida, rzucano butelkami z płonącą benzyną w synagogi i bezczeszczono żydowskie groby. Minister gospodarki Robert Habeck podkreślił, że wszyscy Niemcy odpowiedzą za antysemickie działania, a podsycający falę nienawiści migranci utracą status rezydenta.

Kanclerz potwierdził, że antysemici nie otrzymają niemieckiego obywatelstwa. – Izrael ma prawo bronić się przed barbarzyńskim terrorem Hamasu – podkreślił, zapewniając, że jego kraj zrobi wszystko, żeby uwolnić przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników. Dodał również, że nie pozwoli, by ostatnie incydenty doprowadziły do niesłusznego odebrania milionom muzułmanów prawa do pobytu w kraju.

