Grzegorz Braun postawił wszystko na jedną kartę. Opłaciło się?

Jeszcze kilka dni temu w kuluarach pojawiały się doniesienia, że Konfederacja nie będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Głosowanie przeciwko kandydaturze Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu zapowiadały m.in. niektóre posłanki Lewicy. Sami posłowie Konfederacji nie wykluczali cichego porozumienia z PiS: poprą kandydaturę Elżbiety Witek w zamian za głosy dla ich polityka. Ostatecznie Krzysztof Bosak zdobył najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów na wicemarszałków – 272. Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości musiała przełknąć gorycz porażki.

Politycy Konfederacji w przypadku głosowania nad kandydaturą polityk PiS nie byli jednomyślni. 10 zagłosowało za, 5 opowiedziało się przeciw a 3 wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwników Elżbiety Witek był m.in. Grzegorz Braun. Parlamentarzysta wygłosił w Sejmie płomienne przemówienie, w którym tłumaczył, dlaczego nie będzie głosować na polityk PiS. Jak się okazuje, nie było ono konsultowane z kierownictwem klubu.

- Nie mogliśmy mu niczego kazać. W poprzedniej kadencji Witek swoimi decyzjami zabrała Braunowi dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy złotych. To było czyste sk**********o – stwierdził jeden z polityków Konfederacji w rozmowie z Onetem. Do starć między posłem a byłą marszałek Sejmu dochodzło m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez niego obostrzeń pandemicznych czy skandalicznymi słowami będziesz siedział skierowanymi do Adama Niedzielskiego.

Ostre słowa Grzegorza Brauna mogły doprowadzić do tego, że PiS nie poparłby Krzysztofa Bosaka. – Grzesiek nie chciał celowo zaszkodzić Krzyśkowi. Ale po prostu chciał zachować się pryncypialnie. Chciał pokazać, że z taką osobą jak Witek nie można iść na żadne ustępstwa – zapewnił jeden z działaczy Konfederacji.