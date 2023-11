Sejm rozpoczął obrady minutą ciszy. Tak zareagowali posłowie

– Jak państwo wiecie, wczoraj w kopalni Sobieski w Jaworznie doszło do tragicznego wypadku. Zginęło czterech górników, osierocili dzieci. Chciałbym prosić państwa, aby Sejm RP uczcił ich pamięć, a jednocześnie wyraził solidarność z ich rodzinami minutą ciszy – powiedział Szymon Hołownia. W odpowiedzi posłowie zgromadzeni na sali obrad odmówili modlitwę za zmarłych.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek, 28 listopada około godziny 15:30 w kopalni Sobieski w Jaworznie na Śląsku. Rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach poinformowała, że zdarzenie miało miejsce około 500 metrów pod ziemią. Sześcioosobowa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego w pochylni. W pewnej chwili doszło do niekontrolowanego wypłynięcia wody, w wyniku czego nastąpiło rozerwanie rurociągu.

Zginęły cztery osoby, a dwie trafiły do szpitala. W środę wieczorem zakończono akcję ratowniczą w kopalni Sobieski, a ciała wszystkich ofiar przetransportowano na powierzchnię. Teraz prokuratura i nadzór górniczy będą starali się ustalić okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

