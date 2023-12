Tajemniczy mężczyzna w siedzibie TVP? Poseł PiS: Nie wie, czy ma broń

W siedzibie Telewizji Polskiej przy stołecznym placu Powstańców Warszawy doszło w sobotę do nietypowego incydentu. Jak wynika z relacji polityków Prawa i Sprawiedliwości, w budynku pojawił się tajemniczy mężczyzna, który miał wynosić sprzęt. „Na górze trwało wyjaśnienie, kto zabiera sprzęt. Mężczyzna wchodzi, zabiera torbę i wychodzi. Nikt nie wie, kto to. Wszystko trafia do prywatnego samochodu” – przekazał Paweł Szrot.

W tym samym czasie sytuację w TVP opisywał Sebastian Kaleta. Poseł PiS stwierdził, że „jakiś pan, który chciał wynieść sprzęt z budynku TVP zaczął mnie szarpać w trakcie kontroli poselskiej, co widać na załączonym nagraniu”. „Po odepchnięciu przytrzasnął drzwiami moją rękę” – relacjonował Kaleta.

Interwencja policji w TVP. Politycy PiS piszą o „anarchizacji prawa”

Z kolei Jacek Ozdoba informuje, że mężczyzna „nie chce powiedzieć, kim jest, nie wie czy ma broń, nie wie czy jest służbowo”. „Wchodzi i chce zabrać kable. Została wezwana policja” – dodał poseł. Z udostępnionych nagrań wynika, że posłowie nie piszą o tej samej osobie.

Na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariuszka zapewniła, że w tym samym czasie trwa interwencja wewnątrz budynku. Jacek Ozdoba poinformował, że chodzi najprawdopodobniej o innego mężczyznę, bo ten, który – jego zdaniem – wymaga wylegitymowania prze policję – znajduje się obok niego. Funkcjonariuszka odpowiada, że wróci do budynku, by ustalić, co się dzieje. Polityk był wyraźnie zaskoczony jej zachowaniem.

Choć policjantka wyjaśniła, co zamierza zrobić, Jacek Ozdoba stwierdził, że „policja bez procedury ucieka z miejsca”. „Dostali polecenie niereagowania. To anarchizacja prawa i nieodwracalne skutki prawne. Bezprecedensowa sytuacja, kiedy rząd PSL i PO pozwala na tak skrajne rozwiązania” – dodał poseł PiS.

W mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Internauci zwracają m.in. uwagę, że działania Ozdoby to nie interwencja poselska, a rolą parlamentarzysty nie jest „zaczepianie ludzi na ulicy”.

