Wyłączono TVP Info. Jacy widzowie oglądali tę stację?

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał w środę 20 grudnia kierownictwo Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W miejsce usuniętych osób powołał nowe, przejmując tym samym kontrol nad mediami publicznymi. Jednocześnie zdecydowano o przerwaniu nadawania TVP Info, TVP3 oraz TVP World. Przez jeden dzień nie wyemitowano też „Wiadomości”. Zamiast tego z krótkim komunikatem do widzów pojawił się w TVP Marek Czyż.

TVP Info przestało nadawać. Kto będzie tęsknił najbardziej?

W kolejnych dniach „Wiadomości” TVp wróciły do dziennej ramówki. Nie wznowiono jednak sygnału TVP Info, zniknął też portal informacyjny tvp.info, którego stary adres przekierowuje obecnie do witryny tvp.pl. Wirtualnemedia.pl postanowiły przyjrzeć się widowni stacji. Dziennikarze prześledzili oglądalność tego programu od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku.

Jak pokazują dane Nielsen Audience Measurement, telewizję TVP Info oglądało średnio 44,44 proc. kobiet i 55,56 proc. mężczyzn. Był to wyjątek od ogólnej zasady wśród polskiej widownie, wśród której dominują kobiety. Wszystkie stacje w tym samym okresie oglądało 53,56 proc. kobiet i 46,44 proc. mężczyzn.

Bardzo małym zainteresowaniem TVP Info cieszyło się wśród młodych widzów. W grupach wiekowych 4-9, 10-11, 13-15, 16-17, 18-19, 20-24 i 25-29 było to w ubiegłym roku poniżej 1 proc. Podobnie było zresztą także w 2022 roku.

Najwyższe wyniki oglądalności TVP Info miało w grupie 50 +. Ta widownia stanowiła aż 86,55 proc. wszystkich oglądający hprogramy stacji. Jak zwróciły uwagę Wirtualnemedia.pl, dla całego rynku odsetek widzów z tej grupy to 62,02 proc.

Jaką część rynku miało TVP Info?

Dziennikarze przeglądający raport Nielsena odnotowali też, że TVP Info miała przewagę wśród widzów ze wsi. Stanowili oni 44,96 proc. oglądających, podczas gdy w całym rynku mieszkańcy wsi to 37,97 proc. oglądających.

TVP Info najchętniej oglądały osoby z wykształceniem podstawowych, Z 45,55 proc. widzów w 2022 roku udział tej grupy wzrósł w ubiegłym roku do 46,53 proc. Dla całego rynku polskiego było to z kolei 42,40 proc. udział całej TVP Info w rynku wyniósł w tym roku 5,08 proc.

