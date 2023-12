Zmarł Maciej Iłowiecki. Dziennikarz i były członek KRRiT miał 88 lat

Informację na prośbę wdowy podał w wigilijny wieczór ksiądz Andrzej Luter, publicysta, redaktor „Więzi”.

„Telefony śmierci w życiu księdza, potem pogrzeby. Wczoraj późnym wieczorem informacja o śmierci Izy Cywińskiej. Dziś rano kolejny telefon od rodziny. Na prośbę wdowy informuję, że zmarł MACIEJ IŁOWIECKI, dziennikarz "Polityki" do 13 grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego. Potem pisał do prasy podziemnej. W wolnej Polsce zaangażował się m.in. w budowę nowego ładu medialnego. W ostatnich miesiącach bardzo chorował, cierpiał. Żył 88 lat” – napisał ks. Luter.

Życiorys Macieja Iłowieckiego

Maciej Iłowicki urodził się 28 lutego 1935 roku w Piekarach Śląskich. Skończył biochemię na Uniwersytecie Warszawskim. Później zajął się dziennikarstwem. Publikował m.in. w „Polityce”, „Fantastyce” „Przeglądzie technicznym”. W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako przedstawiciel „Solidarności”, w roli eksperta od spraw mediów. Od 1974 do 1990 roku był członkiem redakcji „Problemów”, którego celem była popularyzacja różnych dziedzin wiedzy.

W latach 1993-1994 zasiadał w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako zastępca przewodniczącego. Następnie, w latach 2004-2011, był członkiem Rady Etyki Mediów. W 2014 roku Iłowiecki został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Odrodzenia Polski za „wybitny wkład w rozwój polskich mediów audiowizualnych”.

W 2010 roku kandydował bez powodzenia do KRRiT z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości (kandydaturę poparła także większość posłów Polski Plus, SdPL i SD).

