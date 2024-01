Ogromne zmiany w TVP. Agata Młynarska, Grażyna Torbicka i Beata Tadla na wielkiej liście powrotów

Od momentu przejęcia władzy w TVP minęły ponad trzy tygodnie. Zmiany w Telewizji Polskiej wciąż trwają. „Super Express” poinformował, że telewizja publiczna przygotowuje nowy, codzienny, popołudniowy program, który swoją formułą ma przypominać „Pytanie na śniadanie”. Obszar poruszanych tematów ma być spory i obejmować kwestie od polityki, literatury, kultury do spraw kryminalnych, społecznych medycznych.

Format do złudzenia przypomina talk-show „Świat się kręci”, prowadzony przed laty przez Agatę Młynarską – czytamy. Dziennikarka ma wrócić do TVP i być gospodynią nowego programu. Wszystko wskazuje na to, że towarzyszyć ma jej Beata Tadla, która nie wyklucza takiej możliwości. Wcześniej była jedną z głównych twarzy „Wiadomości”.

Agata Młynarska, Grażyna Torbicka i Beata Tadla wracają do TVP

W grudniu pojawiły się informacje, że o swoim powrocie do Telewizji Polskiej rozmawiała Grażyna Torbicka, która ma poprowadzić cykl o kinie. Miała być „bardzo podekscytowana”. Już wcześniej do telewizji publicznej wrócił Maciej Orłoś. Jego powrót do „Teleexpressu” śledziło więcej osób, niż przez miesiące wynosiła średnia widowni.

Nowe porządki po powrocie do TVP wprowadza również szef „Panoramy” Jarosław Kulczycki. Wśród nazwisk, które ponownie będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej, znalazł się także prezenter pogody Jarosław Kret, czy Artur Orzech, który ma komentować Eurowizję i prowadzić „Szansę na sukces”.

Nie wszyscy chcą wrócić do Telewizji Polskiej. Hanna Lis i Marzena Rogalska nie są zainteresowane

Nie wszystkie gwiazdy chcą jednak wracać do telewizji publicznej. Hanna Lis zaznaczyła, że nie chce już pracować w masowych mediach, z kolei Marzena Rogalska przekonywała, że dobrze jej w stacji TVN Style.

