Zajmują budynek przy Pl. Powstańców. Pracownikom TVP grożą poważne konsekwencje?

Nowe władze w dalszym ciągu nie mają dostępu do studia przy Pl. Powstańców Warszawy. Karnista adw. Arkadiusz Szymański w rozmowie z Wirtualnymi Mediami podkreślił, że „osoby przebywające bezprawnie na terenie obiektu należącego do TVP, które nie zastosują się do żądania opuszczenia obiektu, sformułowanego przez podmiot do tego uprawniony, mogą podlegać odpowiedzialności karnej za naruszenie miru domowego”.

Dziennikarzom bezprawnie przebywającym w TAI grozi odpowiedzialność karna

Ekspert dodaje, że „dziennikarze przebywający bezprawnie w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej mogą ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwa, w efekcie których dojdzie do zniszczenia mienia w postaci sprzętu”. Władze Telewizji Polskiej mogą również dochodzić swoich praw na gruncie postępowania cywilnego. Chodzi np. o utracone korzyści.

– Jeśli TVP zawarłaby umowę na świadczenie usług reklamowych, z których miała osiągnąć konkretny zysk, zaś wskutek działań osób protestujących, realizacja zlecenia okazała się niemożliwa, ten potencjalny zarobek byłby utraconą korzyścią – tłumaczyła z kolei radca prawny Marika Mercedes Nawrocka z kancelarii LAW SPACE. We wszystkich przypadkach na gruncie prawa karnego i cywilnego, każdy z pracowników będzie odpowiadał swoim prywatnym majątkiem.

Ochrona na wniosek likwidatora zamknęła budynek Telewizji Polskiej przy pl. Powstańców Warszawy

W czwartek ochrona zamknęła budynek Telewizji Polskiej przy pl. Powstańców Warszawy. Wyjaśniła, że stało się to na wniosek likwidatora TVP Daniela Gorgosza. Siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej została zamknięta. Michał Adamczyk, który uznaje się za prezesa telewizji publicznej skomentował, że zablokowano wszystkie wyjścia ewakuacyjne.

