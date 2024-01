Donald Tusk spotkał się z Andrzejem Dudą. „Nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta”

Donald Tusk komentował dzisiejsze spotkanie z Andrzejem Dudą. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim odbyły się na życzenie szefa rządu. Wcześniej głowa państwa wygłosiła oświadczenie. Prezydent relacjonował, że poruszono z premierem kwestię działań Adama Bodnara w prokuraturze jak i temat wniosku dotyczącego ułaskawienia.

– Dzisiaj odbyło się spotkanie z prezydentem, ze względu na moją planowaną wizytą w Kijowie – mówił Donald Tusk i przyznał, że rozmawiali też o kwestiach krajowych. Zwracał w tym kontekście uwagę na różnicę w poglądach, m.in. na praworządność.

– Dla mnie – jak to prezydent mówi – „terror praworządności”, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. Uważam, że wszyscy bez wyjątku, czy to jest prezydent, czy były minister, czy poseł, czy jakakolwiek osoba sprawująca funkcje publiczne, czy zwykły obywatel, powinien podlegać tym samym rygorom prawnym, bez żadnego wyjątku. Nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać, kto jest winny – oświadczył szef rządu.

Donald Tusk spotkał się z Andrzejem Dudą. O czym rozmawiali?

– Nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta. Odniosłem takie wrażenie, że zostajemy przy swoich opiniach i zdaniach dot. praworządności. Powiedziałem panu prezydentowi, że nie wyobrażam sobie braku współpracy w takich dwóch oczywistych kwestiach, tj. bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski – mówił Donald Tusk.

Premier przyznał, że chce, by wspólne pole współpracy z prezydentem był jak najszersze. – Jestem gotowy do współpracy z każdym, także dzisiejszą opozycją, jakkolwiek się dzisiaj partia opozycyjna nazywa i cokolwiek o mnie myśli. Jestem gotów do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i państwa polskiego. Z prezydentem ustaliliśmy pełną wymianę informacji. Prezydent po powrocie z Davos, jak powiedział, będzie do naszej dyspozycji w sprawie ostatecznych konsultacji w sprawie Ukrainy – zapewnił premier.

