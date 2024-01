Kamiński i Wąsik wyszli na wolność. „Zwyciężymy”

„Cześć i chwała bohaterom” oraz „jesteśmy z tobą” – skandowali zebrani. – Chcę bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi – mówił zaraz po wyjściu z więzienia Mariusz Kamiński. Jak dodał, jest „gotów do dalszej walki” . Tłum odpowiedział mu okrzykami „zwyciężymy”.

Kamiński opuścił areszt. „Cześć i chwała bohaterom”

– To może być długa i trudna droga, ale zwyciężymy na pewno – przekonywał ułaskawiony. – Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy – zapewnił polityk PiS. „Ruda wrona orła nie pokona” i „przyjdzie kara na Bodnara” – odpowiedzieli my manifestujący przed budynkiem aresztu śledczego w Radomiu.

twitter

Wąsik wyszedł z więzienia. Nagranie trafiło do sieci

Także Maciej Wąsik opuścił zakład karny w Przytułach Starych. Zebrani przed budynkiem manifestujący odśpiewali hymn. – Odliczałem dni od 18 do 18. Czekałem na was wszystkich pod moim oknem, żeby pomodlić się z wami i was usłyszeć, usłyszeć dobre słowo nadziei i pocieszenia. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Chciałbym podziękować mojej żonie, która była silna – mówił polityk PiS.

Zwrócił się też do osób, które protestowały w Warszawie 11 stycznia. – Bardzo wam dziękuję. Było zimno w celi, kiedy stałem przy otwartym oknie, a wam był ciepło na mrozie, na śniegu. Podziwiałem was, że tak dzielnie, konsekwentnie stoicie. Dawało mi to ogromny zastrzyk siły, energii i wiary w przyszłość – zapewniał Wąsik.

twitter

Prezydent zdecydował we wtorek o wydaniu postanowienia w przedmiocie prawa łaski względem polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to – ogłosił Andrzej Duda. Decyzja głowy państwa wywołała lawinę komentarzy. – Przepis konstytucji jednoznacznie mówi o tym, że prezydent stosuje prawo łaski, czyli ten akt łaski prezydenta, co ja zawsze podkreślam, jest czymś więcej niż ułaskawieniem, jest prawie królewski – mówiła w Telewizji Republika Julia Przyłębska.

Tusk skomentował ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

„Prezydent – tym razem prawidłowo – skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko” – skomentował decyzję głowy państwa Donald Tusk.

twitter

Procedura zwolnienia z więzienia ruszyła we wtorek po godz. 20. Wtedy dotarły dokumenty z Kancelarii Prezydenta RP. Przed budynkami zakładów karnych w Przytułach Starych i w Radomiu we wtorkowy wieczór gromadzili się ludzie. Manifestanci, w tym politycy PiS czekali na wypuszczenie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Wkrótce więcej informacji. Tekst aktualizowany