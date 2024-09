Kontrowersyjny poseł spadł z krzesła w telewizyjnym studiu. „Odczuwam drżenie”

Po zakończeniu programu, wyemitowanego 29 września, słowacki polityk nagle spadł z krzesła – podaje „Pravda”. W sieci udostępniono nagranie, na którym widać, jak siedzisko zdaje się najpierw złamać lub omsknąć, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że Huliak utracił równowagę.

Słowacki poseł o obrażeniach po wypadku: Odczuwam bóle głowy

Redakcja słowackiego dziennika wskazuje natomiast, że Huliak chciał odsunąć krzesło, a wtedy przewrócił się na plecy. Ekipa stacji telewizyjnej chwilę po zdarzeniu pilnie przybiegła mu z pomocą. Po wszystkim polityk miał udać się do lekarza – o czym poinformował lider partii SNS. Andrej Danko dodał, że poseł „oczekuje przeprosin” od STVR.

Zdarzenie opisał również kolejny dziennik – „Nový čas”. Redakcja skontaktowała się z Huliakiem, by zapytać go, czy feralnego dnia odniósł jakieś obrażenia. Polityk przyznał, że od momentu incydentu „odczuwa bóle głowy i drżenie w górnej części kręgosłupa szyjnego”. – Jeśli te dolegliwości nie ustąpią, zgłoszę się do lekarza – zapewnił.

Poseł przyznał, że jeszcze nigdy nie był uczestnikiem takiej sytuacji. – Nie da się porównać tego zdarzenia do klasycznego, standardowego upadku z krzesła przez nieuwagę. Scena, na której znajdowało się krzesło, nie była zabezpieczona – powiedział.



Zdaniem słowackiej polityka fakt, iż wideo z jego upadku obiegło sieć, jest sytuacją „niedopuszczalną”. Warto wyjaśnić, że do zdarzenia doszło kilka minut po zakończeniu programu.



Huliak przeprosił. Nazwał posłankę „s***”



„Pravda” przypomina, że niedawno poseł do Rady Narodowej Słowacji bardzo obraźliwie zwrócił się do jednej z parlamentarzystek – Lucii Plavákovej (z ugrupowania Progresywna Słowacja). Nazwał ją „s*** przeciwną życiu”, jednak w trakcie niedzielnej debaty wyraził ubolewanie, przyznając, że mogło ją to zranić. Powiedział, że towarzyszył mu wtedy zły stan emocjonalny po śmierci przyjaciela. Przeprosił też wszystkie kobiety, które poczuły się urażone jego uwagami.

Jaki jest kontekst wypowiedzianych słów? „Pravda” podaje, że chodziło o poglądy Plavákovej, która optuje za prawem kobiet do aborcji. – Zawsze i za wszelką cenę będę chronił życie, także zaraz po jego poczęciu – podkreślił polityk.

