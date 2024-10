Lewica podjęła decyzję ws. wyborów prezydenckich. „Odbyliśmy dyskusję personalną”

Jednym z poruszanych na sobotnim spotkaniu Rady Krajowej Nowej Lewicy tematów były nadchodzące, przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Wybory prezydenckie. Lewica: Wystawimy swojego kandydata

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń na konferencji po spotkaniu poinformował, że partia zdecydowała, że wystawi swojego kandydata lub kandydatkę. To jednoznaczne przekreślenie plotek o poparcie ewentualnego wspólnego kandydata koalicji rządzącej.

– Dzisiaj jednogłośnie, jednomyślnie wszyscy członkowie i członkinie Rady Krajowej podjęli decyzję, że Lewica wystawi swojego kandydata lub kandydatkę na urząd prezydenta RP – poinformował.

Zdradził także, że w sprawie kandydata Rada Krajowa odbyła dzisiaj także dyskusję personalną.

– Decyzję, kto zostanie naszym kandydatem lub kandydatką, będziemy podejmowali w kolejnych tygodniach. Jeżeli będzie kilka osób, które się zgłoszą, to jedną z opcji, którą rozważamy, będzie przeprowadzenie prawyborów na lewicy – podkreślił Biedroń.

Kongres statutowy Nowej Lewicy w maju

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział z kolei zwołanie kongresu statutowego Nowej Lewicy, który ma doprowadzić do przyjęcia nowego statutu partii. Odbędzie się on w maju. Decyzja została podjęta jednomyślnie.

– Kongres będzie miał na celu zmianę statutu. W nowym statucie nie będzie frakcji. W nowym statucie nie będzie podwójnego kierownictwa, jeżeli chodzi o powiaty i województwa. Jeżeli chodzi o sprawę podwójnego szefostwa na poziomie centralnym, komisja statutowa będzie te sprawy dyskutowała, a Kongres będzie decydował – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy. – Do maja sprawy wewnętrzne zostaną wszystkie rozwiązane. Chce jasno powiedzieć – do maja nie będziemy się wypowiadali w sprawie, kto będzie nowym przewodniczącym. Kiedy będzie nowy statut, to zgodnie z zasadami zapisanymi w nowym statucie rozpoczniemy dyskusję programową i kadrową. Ta sprawa w sposób jednoznaczny została dzisiaj zamknięta – dodał.

