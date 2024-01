PiS szykuje się na „ostre siłowe starcie”. „Niech Szymon Hołownia kupi tony popcornu”

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili we wtorek 13 stycznia zakłady karne, po tym jak zostali ponownie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Politycy PiS zapowiedzieli, że chcą wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Komentując te słowa, Szymon Hołownia wyraził nadzieję, że osoby, które zapowiadają rzeczy niezgodne z prawem „opamiętają się i do gorszących scen nie dojdzie”. Zarekomendował też, żeby Kamińskiemu i Wąsikowi nie były wydawane jednodniowe przepustki.

Politycy w nieoficjalnych rozmowach z Onetem podkreślają, że nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Niektórzy spodziewają się użycia siły przez straż marszałkowską lub policję. „Ustąpienie czy to polityków PiS, czy marszałka Hołowni będzie dla każdej ze stron ogromną polityczną porażką, której skutków nikt dzisiaj do końca nie jest w stanie przewidzieć. A dla samego Szymona Hołowni może wręcz oznaczać utratę stanowiska” – słychać w sejmowych kuluarach.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą próbowali dostać się do Sejmu?

Prawo i Sprawiedliwość ma chcieć za wszelką cenę wprowadzić do gmachu Sejmu Kamińskiego i Wąsika. Scenariuszy ma być kilka, włącznie z siłowym zwarciem i paraliżem prawnym prac parlamentu, w zależności od decyzji marszałka Hołowni i straży marszałkowskiej. – Szykujemy się na ostre siłowe zwarcie. Niech Hołownia kupi tony popcornu. Będzie się działo – mówią politycy PiS.

Jedna z opcji zakłada, że Kamiński i Wąsik zostaną wprowadzeni do Sejmu w licznej grupie posłów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli Kamiński z Wąsikiem nie zostaną dopuszczeni PiS ma rozważać m.in. prawny paraliż parlamentu, podważając legalność podejmowanych ustaw i decyzji Hołowni. W środę wieczorem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma omawiać z Kamińskim i Wąsikiem wprowadzenie ich do Sejmu.

