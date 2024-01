Policjanci zatrzymali pijanego sędziego. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie

Policjanci z Radomia w poniedziałek przed południem zatrzymali kierowcę, którego podejrzewali o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Ich przypuszczenia potwierdziły badania. Pierwsze wykazało 2,2 promila alkoholu w organizmie, drugie – 1,9 promila. Jak się okazało, był to sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu, który został już zawieszony w czynnościach służbowych na miesiąc – poinformowała „Gazeta Wyborcza”.

Sędzia z 15-letnim stażem zatrzymany przez policję

Portal wpolityce.pl podał, że sędzia jest członkiem „Iustitii”. Jednocześnie pełniący funkcję prezesa sądu okręgowego sędzia Maciej Gwiazda przesłał materiały zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zatrzymany to sędzia z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Sprawę początkowo skierowano do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ale ze względu na to, że dotyczy sędziego z okręgu radomskiego, przekazano ją do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Aby pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej, prokuratura musi najpierw wystąpić do sądu dyscyplinarnego o uchylenie mu immunitetu.

