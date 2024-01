Akcja na lotnisku Chopina. Ujęto 33-latkę ściganą przez Interpol

Straż Graniczna poinformowała 31 stycznia o zatrzymaniu obywatelki Chin, która „poszukiwana jest przez władze Francji czerwoną notą Interpolu” – czytamy.

Przyleciała do Polski z Węgier

Ujęta przez funkcjonariuszy SG z placówki Warszawa-Okęcie kobieta podejrzana jest o przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy.

Mundurowi opisują, że do Polski przyleciała z Budapesztu. „Była ścigana przez francuski wymiar sprawiedliwości w celu aresztowania lub ekstradycji. Grozi jej kara 10 lat pozbawienia wolności” – czytamy.

Obecnie znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych przy placówce SG w stolicy. Wkrótce przetransportowana zostanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która podejmie stosowne czynności wobec 33-latki z Chin.

Czerwona nota. 43 Polaków poszukiwanych przez Interpol



Co oznacza czerwona nota? Jest to informacja od międzynarodowej organizacji policji dla organów ścigania pełniących obowiązki na danym terenie, by w razie namierzenia poszukiwanej osoby została aresztowana.

Obecnie Interpol poszukuje 43 Polaków (a ogólnie osób różnych narodowości – 6824). Jeśli zaś chodzi o obywateli Chin, jest ich na liście 57. Jest to stan na 31 stycznia.

