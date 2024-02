Strzały we Wrocławiu. Trwa policyjna obława

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 14 na osiedlu Polanowice we Wrocławiu. Policjanci chcieli zatrzymać kierowcę volkswagena passata do rutynowej kontroli. Znajdowali się w oznakowanym radiowozie.

– Kiedy policjanci zatrzymali ten pojazd, jeden z funkcjonariuszy wysiadł z pojazdu. Nagle, z niewyjaśnionych przyczyn, mężczyzna, który kierował tym pojazdem, ruszył w kierunku funkcjonariusza. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia policjanta została użyta broń służbowa. Mężczyzna uderzając w policyjny radiowóz oddalił się z miejsca – powiedział RMF24 kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Obława za kierowcą we Wrocławiu. Informacje o samochodzie

Policjanci ruszyli w pościg za kierowcą volkswagena.

„Gazeta Wrocławska” informuje, że poszukiwany samochód ma wgnieciony przedni lewy narożnik. O sprawie powiadomione zostały wszystkie patrole we Wrocławiu.

„Trwają intensywne czynności operacyjne, mają na celu zatrzymanie kierowcy. W rejonie zdarzenia krąży mnóstwo radiowozów” -czytamy.

