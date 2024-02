Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich. Co na to Andrzej Duda?

– Nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany i chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka, mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju wideoblogi, chciałbym żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach – powiedział Krzysztof Stanowski.

Dziennikarz zapytał głowy państwa, czy doradza ten ruch czy przeciwnie. – Fajnie będzie, czy nie? – dopytywał.

– Doradzam – odparł bez wahania prezydent. – Jeżeli rzeczywiście jest poważna grupa ludzi, która chce, żeby był pan kandydatem... – kontynuował Andrzej Duda. Krzysztof Stanowski przerwał mu mówiąc: raczej niepoważna, proszę na mnie spojrzeć. – Nie chcę wygrać, żeby było jasne – zapewnił dziennikarz.

Stanowski na prezydenta? Duda reaguje na zapowiedź dziennikarza

Robert Mazurek pytał Andrzeja Dudę, dlaczego wypowiada się w tym tonie, bo teraz Krzysztof Stanowski wystartuje „przez niego”. – Bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś podejdzie do tego solidnie. Niezależnie od tego, czy zakończy się zwycięstwem czy nie, zawsze może zakończyć się sukcesem – ocenił prezydent.

– Dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki następuje przez wybory prezydenckie. Proszę spojrzeć na Pawła Kukiza i Szymona Hołownię – mówił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie na Kanału Zero. – Jaka była ich droga? Poprzez wybory. Tak naprawdę zaistnienie w debatach prezydenckich, pokazanie się w tej bardzo wąskiej grupie, kiedy cała uwaga polskiej opinii publicznej koncentruje się na tym wydarzeniu, daje strasznego kopa, jeśli chodzi o rozpoznawalność, popularność – kontynuował.

Duda radził Stanowskiemu, by ten realizował kampanię przez bezpośrednie spotkania z wyborcami. – To jest ogromnie ciekawe doświadczenie. Rzecz, którą uważam za niezwykle cenną, która mnie przygotowała, to był ten objazd po Polsce. Żeby zobaczyć ją w różnych jej odsłonach. To miało fundamentalne znaczenie – podsumowała głowa państwa.

– Mam jeździć po tych wiochach? To chyba sobie odpuszczę – odparł Stanowski.

