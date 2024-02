Kamiński i Wąsik do PE? Miażdżące wyniki najnowszego sondażu

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez tygodnie nie schodziła z nagłówków. W grudniu 2023 roku obaj politycy PiS zostali skazani w związku z tzw. aferą gruntową. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie. Po osadzeniu Kamińskiego i Wąsika w zakładach karnych, obaj politycy zdecydowali się na rozpoczęcie protestu głodowego. Podkreślali, że są niewinni i określali siebie mianem więźniów politycznych.

Wkrótce Andrzej Duda, na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika, wszczął postępowanie ułaskawieniowe, a następnie ułaskawił polityków. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami i będą wykonywać obowiązki wynikające z mandatów poselskich. W kontrze do tych słów stoi marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Kamiński i Wąsik w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Najnowszy sondaż

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy w najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, ocenili ten scenariusz. Aż 79 proc. badanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, a 21 proc. je popiera.

Do wyników badania odniósł się prof. Kazimierz Kik. – Tak duży odsetek niechętnych obu politykom oznacza, że Polacy mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt samozachowawczy. Panowie Wąsik i Kamiński nie mają jednoznacznie określonego statusu w administracji publicznej, a z drugiej strony nie wiadomo, co mogli by wnieść do Parlamentu Europejskiego, jakie mają do tego kompetencje. Na pewno nie wnieśli by nic pozytywnego, więc mogą to być zmarnowane głosy – ocenił politolog.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w niedzielę 11 lutego na próbie 1060 dorosłych Polaków.

