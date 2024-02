Jest najnowszy raport o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Algorytmy i „pakty samobójcze”

Jako pierwsi publikujemy najważniejsze dane z raportu „Zrozumieć, aby zapobiec 2024”, przygotowanego przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w ramach serwisu „Życie warte jest rozmowy” na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

Przestawiamy niektóre z nich.

145 samobójstw, 1994 prób samobójczych

W 2023 roku – według danych KGP – doszło do 145 samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Do siedmiu takich zdarzeń doszło wśród dzieci w przedziale wiekowym 7-12, a do 138 – w przedziale wiekowym 13-18. W porównaniu do liczby śmierci samobójczych w tych przedziałach wiekowych w stosunku do 2022 roku mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 7 proc. W 2022 roku samobójstw wśród dzieci i młodzieży było 156.

Łącznie polska policja odnotowała 1 994 próby samobójcze w grupie wiekowej 7-18 lat. W przedziale 7-12 lat doszło do 78 prób, a w przedziale 13-18 – 1 916.