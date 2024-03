To nowa małopolska kurator oświaty. Kto zastąpił Barbarę Nowak?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Olszowska została wyłoniona w drodze konkursu po pokonaniu ośmiu kandydatów. Pierwszy etap konkursu odbył się 8 lutego i polegał na formalnej ocenie zgłoszonych ofert. Drugi obejmował merytoryczną ocenę kandydatur – wyjaśnia portal lovekrakow.pl.

Jest nowa małopolska kurator oświaty. Kim jest Gabriela Olszowska?

Kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące zaprezentowanej koncepcji realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Gabriela Olszowska jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie w oświacie na Politechnice Krakowskiej i europeistyki w Akademii Ignatianum. Nowa małopolska kurator oświaty jest doktorem nauk humanistycznych. Pełniła też funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Krakowie.

Polonistka i doktor nauk humanistycznych pełniła do tej pory funkcję małopolskiej kurator oświaty od grudnia, kiedy odwołano Barbarę Nowak. Ministra edukacji przekonywała wówczas, że „czarny czas dla edukacji minął”. – Średniowiecze, które wam próbowano zaprowadzić w postaci pani kurator Barbary Nowak, właśnie się skończyło – mówiła wtedy Barbara Nowacka.

Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. W biegłym roku zrób zrobiło się o niej głośno po wywiadzie, w którym mówiła o „specjalnych pokojach do masturbacji w szwedzkim przedszkolach”. Na słowa zareagowała nawet ambasada Szwecji.

Później skomentowała wybór Moniki Hornej-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. – Nowa Rzecznik mówi o tym, że tęczowe piątki są dla niej tak samo ważne jak święto zmarłych, co wyraźnie wskazuje na to, że ta pani nie wywodzi się z tradycji i historii Polski. Nijak tęczowe piątki mają się do święta zmarłych – stwierdziła Nowak.

