Zmiana czasu na letni. Kiedy będziemy spać o godzinę krócej?

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę marca. W tym roku wyjątkowo termin ten pokryje się ze świętami wielkanocnymi. Kiedy będziemy musieli przestawić wskazówki zegarków?

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

Zmiana czasu na letni następuje w ostatnią niedzielę marca, co reguluje dyrektywa Unii Europejskiej o sygnaturze 2000/84/EC. W tym roku przypada ona w niedzielę 31 marca, która jednocześnie jest Niedzielą Wielkanocną. Zegarki przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w noc, którą katolicy uważają za Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień stanie się dłuższy, a słońce będzie zachodzić później. To poprawi dostępność do światła słonecznego i zwiększy naszą aktywność na zewnątrz.

Czy trzeba przestawiać zegarki na czas letni?

Osoby posługujące się tradycyjnymi zegarkami z mechanizmem wskazówkowym, powinny manualnie przestawić czas z zimowego na letni, przesuwając wskazówki z godziny 2:00 na 3:00. Smartfony, smartwatche i inne urządzenia elektroniczne automatycznie przestawią czas. W tym przypadku nie musimy się martwić o zmianę ustawień.

Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Unia Europejska planowała zmienić regulacje dotyczące zmiany czasu w 2021 roku. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak te plany, a prace nad nowymi regulacjami zostały zawieszone. W ubiegłym roku Komisja Europejska zdecydowała, że kraje UE odejdą od zmiany czasu w 2026 roku. Będą mogły jednak samodzielnie podjąć decyzję na temat zniesienia zmiany czasu.

Zmiana czasu a samopoczucie

Zmiana czasu u osób wrażliwych może pogorszyć samopoczucie. Każde przestawienie wskazówek, które odbywa się w sposób sztuczny, zaburza nasz zegar biologiczny. Przyzwyczajeni do wstawania o jednej porze, nagle musimy budzić się i wykonywać poranne czynności o zupełnie innej godzinie. To może przyczyniać się do pogorszenia koncentracji, wywoływać rozdrażnienie i pogorszenie nastroju. Wiele osób ma też problemy z zasypianiem i musi upłynąć kilka dni, by organizmy przyzwyczaiły się do nowego rytmu.

