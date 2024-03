Agnieszka Romaszewska zwolniona z TV Biełsat po 17 latach. Ujawniła powód

Agnieszka Romaszewska-Guzy przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że początkowo nowe władze Telewizji Polskiej zaproponowały jej „odejście na jej własną prośbę na niezwykle korzystnych warunkach”.

„Nie zgodziłam się na to. Powiedziano mi też, że budżet stacji ma zostać obcięty o 47 proc. i jest to decyzja MSZ. Stacja ma zostać rozkawałkowana czyli programy rosyjskojęzyczne mają prawdopodobnie przejść docelowo do TVP World. To według mnie wielki błąd i zasadnicze złamanie tworzonej przez lata koncepcji” – oceniła była już szefowa stacji.

Agnieszka Romaszewska zwolniona z TV Biełsat

We wpisie w mediach społecznościowych Agnieszka Romaszewska-Guzy podkreśliła, że „w Telewizji Polskiej pracowała przez ponad trzy dekady, a z Biełsatem była związana od prawie 18 lat”. „Dzieła któremu się poświęciło prawie już 18 lat życia, dobrego dla Polski i jej sąsiadów się nie sprzedaje dla wygody kolejnych jakże przemijających zarządów (?)TVP” – stwierdziła. Według dziennikarki „demolowanie takiego unikalnego dzieła i jedynego kanału TVP założonego oddolnie i działające przede wszystkim zaangażowaniem swoich pracowników – to więcej niż zbrodnia, to błąd”.

Była już szefowa Biełsatu zaznaczyła, że „nikt jej nie robił szefową Biełsatu i nikt jej przekupstwem stamtąd nie wygodni ani nie zamknie ust umowami, którymi pozwoli się zakneblować w zamian za złoty spadochron”.

TVP o zwolnieniu Agnieszki Romaszewskiej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron miał dziennikarce zaproponować likwidator TVP S.A. Daniel Gorgosz. Jak podają Wirtualne media, w osobistej rozmowie nie przedstawił żadnych zarzutów odnośnie pracy Agnieszki Romaszewskiej ani do obecnego funkcjonowania kanału. Swoją decyzję uzasadnił koniecznością nowego otwarcia w w sytuacji redukcji budżetu stacji w 2024 roku (z planowanych 75 mln do 40 mln zł, czyli o ok. 47 proc.).

Z informacji podanych przez TVP wynika, że obowiązki dotychczasowej szefowej przejmie jej zastępca i jeden z założycieli stacji Aleksy Dzikawicki. – Jako jedna z osób, które z Agnieszką Romaszewską-Guzy tworzyły Biełsat od samego początku, szczerze ubolewam, że doszło do takiej sytuacji. Przez wiele lat dyrektor Romaszewska-Guzy z sukcesami prowadziła ten zespół, który ma niepodważalne osiągnięcia na niwie wzmacniania tożsamości narodowej Białorusinów i walki z wrogą propagandą – stwierdził.

